Легенда русского футбола покорил украинку. История любви Игоря Акинфеева

Источник: Социальные сети Игоря Акинфеева

Какой счастливый случай их свел? Как украинская модель завоевала сердце одного из лучших футболистов России?

Катерина родилась в Киеве и всегда мечтала стать актрисой. К сожалению, родители не поддержали творческий порыв дочери. Герун поступила в Национальный фармацевтический университет. Учеба нравилась, но по профессии девушка никогда не работала.

Источник: Соцсети Катерины Герун

Практически сразу после окончания вуза она попала в компанию, связанную с прокатом зарубежного кино. Работа Катерину увлекла и натолкнула на мысль о получении второго образования в студии при Львовском академическом театре имени Леся Курбаса. Позже Герун освоила курс Ли Страсберга в Лос-Анджелесе и прошла обучение в Московской школе кино.

Источник: Соцсети Катерины Герун

Катерина известна горячими фотосессиями. Девушка подрабатывала моделью для модных журналов. Герун планировала участвовать в конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2007» и представлять Украину. Однако не прошла дальше отборочного этапа.

В качестве актрисы Катерина снялась в двух короткометражных фильмах: «Жизнь после смерти» и «Лавбот». Позже сыграла в украинской мелодраме «Лекции для домохозяек», где получила эпизодическую роль.

Источник: Соцсети Катерины Герун

С мужем Игорем Акинфеевым Катерина познакомилась случайно.

Однажды концертный директор Сергея Жукова (солиста группы «Руки Вверх») показал футболисту клип с участием Герун.

«Как-то встретились, он начал показывать клип. “А это кто?” — спрашиваю. “Катя”. “О, — сказал, — хорошо”. “Она сейчас в Мос­кве. Нужно?” “Не-не”, — говорю. Вообще, я по жизни стеснительный, но тогда мы все же встретились. Потом она уехала домой в Киев, месяц переписывались. После Нового года решил, что надо что-то менять. Написал: “Катя, приезжай”. Романом это сложно назвать: грандиозных ухаживаний, взглядов, подмигиваний не было. Мы просто нашли друг друга», — поделился Акинфеев в интервью журналу «Большой спорт».

Источник: Соцсети Катерины Герун

Голкипер признался, что вторая встреча с будущей женой получилась спонтанной.

«Поехал с ребятами в Киев, хотел увидеть лавру. Решил написать, что я в городе. Безумием тут и не пахнет, но для Кати это стало сюрпризом. Мы увиделись, после той встречи понял, что домой без нее не вернусь», — отметил спортсмен.

Сама Катя изначально не интересовалась футболом. К спортсменам относилась предвзято. Однако голкипер сумел заинтересовать упертую даму. Вскоре Герун переехала в Москву и стала жить вместе с возлюбленным.

Источник: Соцсети Катерины Герун

Пара публично не афишировала отношения. Однако уже в 2014 году Акинфеев сделал предложение. У супругов трое детей: Даниил, Евангелина и Агата. Герун отдает семье все свободное время.



Сейчас девушка предпочитает не вести публичный образ жизни. Избегает скандалов и излишней популярности.

Источник: Соцсети Катерины Герун