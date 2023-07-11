Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
18:30
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
21:00
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:45
Партизани
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:45
Шэмрок Роверс
Брейдаблик
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легенда русского футбола покорил украинку. История любви Игоря Акинфеева

Катерина Герун и Игорь Акинфеев — одна из самых красивых пар в российском футболе. Супруги вместе уже более десять лет и воспитывают троих детей.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Социальные сети Игоря Акинфеева

Какой счастливый случай их свел? Как украинская модель завоевала сердце одного из лучших футболистов России?

Катерина родилась в Киеве и всегда мечтала стать актрисой. К сожалению, родители не поддержали творческий порыв дочери. Герун поступила в Национальный фармацевтический университет. Учеба нравилась, но по профессии девушка никогда не работала.

Источник: Соцсети Катерины Герун

Практически сразу после окончания вуза она попала в компанию, связанную с прокатом зарубежного кино. Работа Катерину увлекла и натолкнула на мысль о получении второго образования в студии при Львовском академическом театре имени Леся Курбаса. Позже Герун освоила курс Ли Страсберга в Лос-Анджелесе и прошла обучение в Московской школе кино.

Источник: Соцсети Катерины Герун

Катерина известна горячими фотосессиями. Девушка подрабатывала моделью для модных журналов. Герун планировала участвовать в конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2007» и представлять Украину. Однако не прошла дальше отборочного этапа.

В качестве актрисы Катерина снялась в двух короткометражных фильмах: «Жизнь после смерти» и «Лавбот». Позже сыграла в украинской мелодраме «Лекции для домохозяек», где получила эпизодическую роль.

Источник: Соцсети Катерины Герун

С мужем Игорем Акинфеевым Катерина познакомилась случайно.

Однажды концертный директор Сергея Жукова (солиста группы «Руки Вверх») показал футболисту клип с участием Герун.

«Как-то встретились, он начал показывать клип. “А это кто?” — спрашиваю. “Катя”. “О, — сказал, — хорошо”. “Она сейчас в Мос­кве. Нужно?” “Не-не”, — говорю. Вообще, я по жизни стеснительный, но тогда мы все же встретились. Потом она уехала домой в Киев, месяц переписывались. После Нового года решил, что надо что-то менять. Написал: “Катя, приезжай”. Романом это сложно назвать: грандиозных ухаживаний, взглядов, подмигиваний не было. Мы просто нашли друг друга», — поделился Акинфеев в интервью журналу «Большой спорт».

Источник: Соцсети Катерины Герун

Голкипер признался, что вторая встреча с будущей женой получилась спонтанной.

«Поехал с ребятами в Киев, хотел увидеть лавру. Решил написать, что я в городе. Безумием тут и не пахнет, но для Кати это стало сюрпризом. Мы увиделись, после той встречи понял, что домой без нее не вернусь», — отметил спортсмен.

Сама Катя изначально не интересовалась футболом. К спортсменам относилась предвзято. Однако голкипер сумел заинтересовать упертую даму. Вскоре Герун переехала в Москву и стала жить вместе с возлюбленным.

Источник: Соцсети Катерины Герун

Пара публично не афишировала отношения. Однако уже в 2014 году Акинфеев сделал предложение. У супругов трое детей: Даниил, Евангелина и Агата. Герун отдает семье все свободное время.

Сейчас девушка предпочитает не вести публичный образ жизни. Избегает скандалов и излишней популярности.

Источник: Соцсети Катерины Герун

Автор: Анастасия Цымбаревич

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведева поделилась откровенными кадрами с фотосессии в нижнем белье
'Мальчишника не будет': красавица-чемпионка — о свадьбе и тяжелой травме
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь