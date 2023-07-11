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14:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Медина именно тот, кого не хватало “Спартаку”. Абаскаль — о будущих трансферах, целях и карме

Интервью главного тренера красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» продолжает подготовку к сезону-2023/24. Вчера красно-белые официально представили Хесуса Медину, а сегодня провели тренировку на базе в Тарасовке, перед которой Гильермо Абаскаль ответил на вопросы медиа.

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Зиньковский забивал из-за пределов штрафной. Мы ждем того же от Бонгонда и Медины

— Тренировочный процесс проходит по плану, — начал Абаскаль. — У нас три разные недели: первая была очень интенсивной с двумя тренировками в день, с большим объемом работы. Сейчас вторая — «физики» меньше, интенсивность снижается. И впереди еще третья неделя.

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— Летом в клубе были очередные перестановки в руководстве…

— У нас хорошая коммуникация и прямой диалог с руководством. Есть общее видение ситуации и нашего развития. Мне оказывается поддержка — как тренеру мне это приятно, так что все отлично.

— Как оцените трансфер Медины?

— Он тот, кого нам не хватало в прошлом сезоне. Потому что во всей линии полузащиты были правши. Нам не хватало футболиста с рабочей левой ногой, так как игра часто сваливалась на левый фланг. Теперь у нас есть игрок, который сбалансирует эту ситуацию. Плюс Медина силен на стандартах.

— Он уже здесь, в Тарасовке?

— Да, Хесус приехал, но пока не тренировался с нами. Все в процессе: новички должны пройти медосмотр и разные тесты.

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— Вы сказали «новички» — Бонгонда тоже на базе?

— Да, все новички проходят одни и те же процедуры. Но я не занимаюсь контрактами.

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— Почему Бонгонда заинтересовал «Спартак»?

— Есть разные типы вингеров. Например, Зиньковский действует с фланга и в состоянии сделать точную подачу. Он очень прибавил в прошлом сезоне.

Есть Промес — он смещается в центр и завершает атаки. Так вот Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому. Он нацелен на вертикальные обостряющие передачи, удары.

Кстати, Зиньковский часто забивал из-за пределов штрафной. Мы ждем того же от Тео и Хесуса. В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную — теперь хотим избегать лишних передач, быстрее наносить удары.

Ждем еще трансферы

— Кто-то из футболистов «Спартака» тренируется по индивидуальной программе?

— Индивидуальная программа есть у каждого. Кому-то нужно поработать над одним компонентом, кому-то — над другим. Травм, к счастью, у нас нет.

— Ждете ли вы еще новичков?

— Да, однозначно.

Источник: ФК "Спартак" Москва

— Трансфер Медины получился очень неожиданным. Что если через какое-то время он придет и скажет: «Отпустите меня в “Зенит”?

— Думаю, это не совсем корректно. Все-таки Санкт-Петербург — другой город. Что касается перехода, то Хесус сам все объяснил. Он считает, что для его карьеры это шаг вперед. Мы благодарны, что он с нами.

— А для вас лично вопрос смены команды принципиален? Вы можете представить себя в ЦСКА или «Зените»?

— Я не склонен к подобным фантазиям, а сконцентрирован на своей работе. И пользуюсь возможностями, которые дает жизнь. Я не мечтал о «Базеле», «Асколи» или «Спартаке». А просто рад, что мой жизненный путь привел меня в такой большой клуб и в такой прекрасный город.

Нужно выступить лучше, чем в прошлом году

— Селихов в интервью «СЭ» сказал, что вы сделали выводы по итогам прошлого сезона. Какую самую большую ошибку вы сделали весной?

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— Селихов — очень умный человек: он сказал фразу, которая может означать тысячу вещей. Я сделал разные выводы — и хорошие, и плохие.

А самая большая ошибка — это самая большая возможность. Без ошибок не бывает прогресса. Нам не хватило стабильности: было много травм, карточек, мы не реализовывали свое преимущество и поэтому не финишировали выше в таблице.

— Вы сказали, что еще ждете новичков. Это будут игроки обороны?

— Да. Один или два.

— Правда ли, что ваш агент помогает клубу с трансферами? И нормально ли это?

— Некорректно с вашей стороны спрашивать о том, о чем вы не имеете представления. Он агент — это его деятельность. Но я бы никогда не позволил, чтобы мой агент занимался трансферами. Это абсурдные заявления, которые не имеют ничего общего с действительностью.

Я убежден, что карма существует. И людей, которые пишут выдуманные вещи или пытаются раздуть что-либо, она обязательно настигнет. Жаль, что у некоторых людей отсутствует чувство собственного достоинства: они пишут неправду ради четырех-пяти лайков. Очень печальная ситуация.

Гильермо Абаскаль
главный тренер "Спартака"

— Вы уже озвучили игрокам цель на новый сезон?

— Как минимум нужно выступить лучше, чем в прошлом. «Спартак» может играть гораздо качественнее.

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