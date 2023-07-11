«Краснодар» разгромил «Кубань» в товарищеском матче
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» одержали разгромную победу над «Кубанью» в товарищеском матче.
Краснодар
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» одержали разгромную победу над «Кубанью» в товарищеском матче.
Краснодарское дерби, прошедшее в закрытом формате, завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков». Дубль оформил Джон Кордоба, еще один мяч забил Мозес Кобнан.
В минувшем сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Кубань» расположилась на 14-й позиции в Первой лиге.