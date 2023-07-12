«Я настолько замерз, что стоял под горячим душем и плакал». Думбия — о ЦСКА и неудачах в Европе

— Вас очень тепло встретили в Москве. Чувствуете, что к вам здесь особенное отношение?

— Меня нигде так не встречали, как в России! В ЦСКА я вообще провел пять лучших лет и завоевал с клубом все свои главные трофеи.

— В России вы были звездой. Почему не смогли закрепиться в Европе?

— Переезжать в другую страну всегда непросто. Нужно время на адаптацию. Да и не соглашусь с тем, что в Европе у меня не получилось. Все-таки до приезда в Россию я провел два шикарных сезона в Швейцарии.

— Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский говорил, что в «Роме» вам не дали толком адаптироваться, сразу кинули в бой. Из-за этого и не задалось.

— Яровинский прав. В Италию я приехал после 10-дневного отпуска и не был готов физически. Но на меня рассчитывали как на основного нападающего. Тогда все атакующие футболисты «Ромы», включая Тотти, сломались. Играть было некому. Мне не хватило времени на подготовку. Это и помешало показать все, на что способен.

— Переход в «Рому» — ошибка?

— Нет. На тот момент в российском чемпионате я себя исчерпал. Достиг максимума и хотел попробовать где-то еще. Для меня это был некий челлендж.

— Вас же и другие клубы звали?

— Реальных предложений не было. Ходили слухи об интересе «Анжи», но я уже настроился на отъезд из России. А-а, еще приглашал «Тоттенхэм». Я выбирал между Италией и Англией. Все решил звонок тренера «Ромы». Он знал меня лично. И убедил подписать контракт.

— Позже вы все-таки оказались в Англии. Но в «Ньюкасле» тоже не пошло.

— Тренера, который меня приглашал, уволили, когда я приехал. А у Рафаэля Бенитеса были другие взгляды на игру. Я не вписался в его схему.

— Нет обиды на Гинера и Бабаева за то, что ЦСКА не выкупил вас обратно зимой 2015-го?

— Да что вы, какие обиды?! У нас была договоренность, что приеду на время и помогу команде. Обычная сделка, от которой все получили выгоду.

— Была ли у вас мысль завершить карьеру в России?

— Никогда об этом не думал.

— Вы знаете три языка. Почему за пять лет в ЦСКА так и не освоили русский?

— Клуб предоставил классного переводчика — Гевонда Хубларова. Все вопросы решал через него. Поэтому выучить язык не было первостепенной задачей.

— Общаетесь с кем-то из игроков ЦСКА?

— Нет. Вот вчера с удовольствием встретился с Игорем Акинфеевым и Кириллом Набабкиным. Больше ни с кем не разговаривал. Команда сильно изменилась…

— Вы рассказывали, что ваш любимый партнер на поле — Вагнер Лав. А кто в ЦСКА был вашим лучшим другом?

— У меня со всеми были отличные отношения.

— Ну, а с кем могли потусоваться?

— О, нет, тусовки — не мое. После матчей я отдыхал дома. Или ужинал в ресторане.

— Есть история, которую вы могли бы рассказать спустя годы после завершения карьеры в России?

— Вспоминается моя первая зима. Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замерз, что стоял под горячим душем и плакал.

— Где вы теперь живете?

— В Бельгии. У меня там дом.

— Жизнь в Европе дороже, чем в России?

— Сейчас — да. Когда играл в Москве, было все наоборот.

— Вы поклонник Louis Vuitton. За время вашего визита в Москву я видел вас только в вещах этого бренда. Знаете, что сейчас на его месте в ГУМе открыли магазин «Динамо»?

— Что?! Вы меня очень удивили! Если бы это случилось раньше, я бы ездил закупаться в Париж.

— За пять лет в ЦСКА — самый большой подарок от руководства клуба?

— Извините за громкие слова, но главный подарок, полученный за эти годы, — любовь и признание болельщиков, для которых я играл. Рад, что сейчас они вновь встретили меня с теплотой.

— Экс-защитник сборной России Ахрик Цвейба после завершения карьеры признался в интервью «СЭ», что на год старше, чем указано в паспорте. Готовы повторить?