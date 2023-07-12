Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Ларн
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Пайде
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Эсперанж
Все события
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
12:34 (мск)

Суперкубок России откроет футбольный сезон уже в эти выходные

В субботу 15 июля пройдет матч за Суперкубок России по футболу.

Наверх

Трофей разыграют чемпион страны петербургский «Зенит» и обладатель кубка московский ЦСКА. Матч пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани, начало встречи — в 17:00.

В чаше стадиона выступят «Ленинград», «Монгол Шуудан» и специальные гости от VK Музыки — DJ Smash и Тося Чайкина.

Болельщиков ждёт большая развлекательная программа, а на церемонии открытия, помимо Казани, будут представлены два города-участника матча — Санкт-Петербург и Москва.

Футбол

Суперкубок России 2023
15.07.2023, 0:00

Зенит-ЦСКА-

«Монгол Шуудан» исполнит свой главный хит — «Москва» на стихи Сергея Есенина. Он будет посвящен столице. Санкт-Петербург представит «Ленинград» с песней WWW.

До игры, в перерыве и после матча DJ Smash исполнит композиции «Я волна», «Беги» и «АТМЛ».

Тося Чайкина исполнит песни «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы».

На церемонии открытия Российский футбольный союз протестирует полностью выкатное сценическое и музыкальное оборудование, оснащённое LED экранами для мобильного монтажа при организации церемоний. Подобные технологии применяются на Супербоуле.

Прямая трансляция матча пройдет в эфире телеканала «Матч ТВ». Матч будут комментировать Константин Генич и Александр Неценко, будет задействовано более 24 камер.

Билеты доступны только на сайте Кассир.ру — официальном билетном партнере РФС. Карта болельщика для посещения матча не требуется.

13 июля трофей OLIMPBET Суперкубка России отправится в тур по городам Республики Татарстан. Кубок побывает в Нижнекамске, Набережных Челнах и Казани. 15 июля трофей прибудет на стадион «Ак Барс Арена».

Сопровождать Суперкубок будут амбассадоры РФС — легендарные футболисты сборной России: Алексей Игонин, Роман Широков, Владимир Габулов, Андрей Аршавин, Евгений Алдонин и Руслан Нигматулин. К ним присоединятся блогеры — игроки медиакоманд «Амкал», 2Drots и «Народной команды», а также маскоты «Зенита» и ЦСКА.

«Ак Барс Арена» — стадион чемпионата мира по футболу 2018 года. Он был открыт в 2013 году, став площадкой церемоний открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады. Помимо шести матчей мундиаля арена приняла пять встреч Кубка конфедераций 2017. В сезоне 2015/16 здесь состоялся финал Кубка России.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь