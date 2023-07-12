Суперкубок России откроет футбольный сезон уже в эти выходные

Трофей разыграют чемпион страны петербургский «Зенит» и обладатель кубка московский ЦСКА. Матч пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани, начало встречи — в 17:00.

В чаше стадиона выступят «Ленинград», «Монгол Шуудан» и специальные гости от VK Музыки — DJ Smash и Тося Чайкина.

Болельщиков ждёт большая развлекательная программа, а на церемонии открытия, помимо Казани, будут представлены два города-участника матча — Санкт-Петербург и Москва.

Футбол Суперкубок России 2023 15.07.2023, 0:00 Зенит - ЦСКА -

«Монгол Шуудан» исполнит свой главный хит — «Москва» на стихи Сергея Есенина. Он будет посвящен столице. Санкт-Петербург представит «Ленинград» с песней WWW.

До игры, в перерыве и после матча DJ Smash исполнит композиции «Я волна», «Беги» и «АТМЛ».

Тося Чайкина исполнит песни «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы».

На церемонии открытия Российский футбольный союз протестирует полностью выкатное сценическое и музыкальное оборудование, оснащённое LED экранами для мобильного монтажа при организации церемоний. Подобные технологии применяются на Супербоуле.

Прямая трансляция матча пройдет в эфире телеканала «Матч ТВ». Матч будут комментировать Константин Генич и Александр Неценко, будет задействовано более 24 камер.

Билеты доступны только на сайте Кассир.ру — официальном билетном партнере РФС. Карта болельщика для посещения матча не требуется.

13 июля трофей OLIMPBET Суперкубка России отправится в тур по городам Республики Татарстан. Кубок побывает в Нижнекамске, Набережных Челнах и Казани. 15 июля трофей прибудет на стадион «Ак Барс Арена».

Сопровождать Суперкубок будут амбассадоры РФС — легендарные футболисты сборной России: Алексей Игонин, Роман Широков, Владимир Габулов, Андрей Аршавин, Евгений Алдонин и Руслан Нигматулин. К ним присоединятся блогеры — игроки медиакоманд «Амкал», 2Drots и «Народной команды», а также маскоты «Зенита» и ЦСКА.