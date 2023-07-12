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21:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» объявило о продаже Шиманьского в «Фенербахче»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Динамо
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Источник: Спорт-Экспресс

24-летний полузащитник выступал за «Динамо» с 2019 года. Он провел за московский клуб 86 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 17 голевых передач.

Прошлый сезон поляк провел на правах аренды в «Фейеноорде».

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