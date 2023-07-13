«Динамо» оформило лучшую продажу нашего футбола в условиях санкций. Работа клуба позволяет верить в лучшее

Вот уже полтора года российский футбол живет в условиях, которые не подразумевают прогресса лиги в целом и отдельных клубов в частности. Отсутствие еврокубков оказалось болезненным ударом не только с точки зрения отсутствия возможности зарабатывать на призовых выплатах. Еще в страну стало намного сложнее заманивать амбициозных легионеров — не заметил этого разве что «Зенит».

А разрешение ФИФА приостанавливать контракты вовсе могло (и частично это сделало) обрушить кадровый рынок всего чемпионата.

За полтора года можно было отчаяться и всерьез усомниться, ждет ли РПЛ вообще что-нибудь хорошее. Однако это лето показывает — даже в таких обстоятельствах клубы могут выкручиваться и работать в плюс.

Последние недели дали нам сразу несколько поводов для оптимизма. «Спартак» продал Кофрие в «Клермон» и даже смог заработать на покупке/продаже бельгийского защитника около миллиона евро. «Локомотив» отбил существенную часть потраченного на Яна Кухту. Учитывая контекст происходящего, такую сделку тоже можно считать вполне себе успешной.

Еще дальше пошло московское «Динамо», выгодно расставшееся с Николой Моро (3 миллиона евро от «Болоньи» за 50% прав, плюс возможность в перспективе заработать на этом активе еще) и Себастьяном Шиманьским. В случае с польским полузащитником, уехавшим в турецкий «Фенербахче», менеджеры клуба вообще провернули самый успешный трансфер в условиях санкций.

Из чего это складывается? Сейчас объясним.

14 млн евро за поляка в сложившихся обстоятельствах — космос. «Динамо» дает надежду, что в РПЛ еще можно всерьез зарабатывать.

Всего на продаже Шиманьского московский клуб планирует заработать около 14 млн евро. Сумма компенсации составила 9,75 млн, однако реалистичные по выполнению бонусы подразумевают выплату еще 4 млн. Учитывая форму полузащитника (9+4 в прошедшем чемпионате Голландии), «Динамо» вероятнее всего действительно получит полноценные 14 миллионов.

За всю историю бело-голубые зарабатывали больше лишь на Данни и Александре Кокорине. Место в клубном топ-3 самых выгодных продаж, да еще и в условиях санкций — выглядит по-настоящему мощно.

За последние полтора года никто из клубов РПЛ не мог провернуть сделку подобного уровня. Зачем зарубежным менеджерам платить за футболиста такие деньги, если можно уговорить его просто приостановить контракт? Однако в случае с Шиманьским «Динамо» удалось обернуть ситуацию в свою пользу, несмотря на дополнительные сложности.

Заключались они в первую очередь в том, что Шиманьски гражданин Польши, — страны, которая настроена по отношению к РФ максимально «недружественно». Естественно, на родине давили на футболиста и требовали приостановки контракта, не желая того, чтобы клуб смог на нем заработать. Для понимания серьезности происходившего — еще в апреле агент Себастьяна Мариуш Пекарский категорично резюмировал:

«Допускаю ли я, что Шиманьски может вернуться в Россию? Нет, без шансов. Есть всевозможные санкции, ситуация на Украине…».

В таких условиях «Динамо» сперва договорилось с футболистом об аренде в «Фейеноорд» без приостановки контракта. А спустя год сумело его выгодно продать, а не просто отпустить, как получилось в другой ситуации, например, с Гжегожем Крыховяком.

За счет чего «Динамо» выбило такую сделку? Клуб удачно сработал в том числе и в деталях

Во-первых, аренда именно в «Фейеноорд» оказалась вдвойне успешной из-за выигранного командой чемпионства и участия в четвертьфинале Лиги Европы. Шиманьски отлично проявил себя на глазах европейской аудитории и увеличил свою стоимость. Во-вторых, грамотное поведение менеджмента «Динамо» на рынке (за Себу боролся еще и «Галатасарай») позволило российскому клубу улучшить условия сделки.

Кроме того, менеджмент бело-голубых очевидно сумел найти общий язык с футболистом и его представителями. Вся эта история в комплексе дает нам надежду — даже в нынешних реалиях в российском футболе можно зарабатывать. И пусть не так, как это было до 24 февраля, но все же работать на трансферном рынке не только себе в убыток.

Что это не разовая история для московского клуба, подчеркивает и возвращение в «Динамо» защитника Фабиана Бальбуэна, приостановившего контракт год назад.

После минувшего сезона, который «Динамо» во многом провалило, этим летом клуб демонстрирует очевидные признаки выздоровления. Благодаря высвобожденным средствам в ближайшее время от бело-голубых явно стоит ждать новых трансферов.

Вкупе с назначением одного из лучших тренеров РПЛ в прошлом сезоне все это обнадеживает — возможно, в РПЛ в скором времени все же станет больше конкуренции.