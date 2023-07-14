«Ростов» сохранил лидеров и Карпина. Похоже, команда снова будет наверху

Вы ведь помните момент, когда в прошлом сезоне «Ростов» остался последним конкурентом «Зенита» в борьбе за титул? Питер приехал на гостевой матч и не без проблем сохранил ничью. Моменты были и у тех, и у других, а после зенитовцы признавались, что было очень сложно. И ведь всё это на фоне уже привычных трудностей соперника: пара едва достигших совершеннолетия игроков в основе, задержки по зарплате и отсутствие иностранных звёзд. Карпин в сезоне-2022/2023 действительно создал уникальную команду, которая умудрилась относительно ровно пройти чемпионат. Да, заняли четвёртое место, но при этом выбыли из гонки позже богатых клубов из Москвы.

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Логично, что летом некоторых лидеров могли бы разобрать. Но эта удивительная способность к сохранению футболистов (если у них российский паспорт) никуда не делась. К Данилу Глебову давно присматриваются топ-клубы, но «Ростов» раз за разом удерживает хавбека. Николая Комличенко вообще удалось выкупить у «Динамо», и теперь вряд ли его кому-то отдадут. Есть ещё Максим Осипенко, по информации «Чемпионата», входящий в шорт-лист «Зенита». Плюс юные таланты — Лангович, Мелёхин, Щетинин и остальные. Все они остались. И уже вряд ли куда-то уйдут.

Имеются две серьёзные потери в ТО — защитник Александр Сильянов и нападающий Дмитрий Полоз. Первый играл в «Ростове» на правах аренды, клуб хотел его выкупить, но «Локо» занял принципиальную позицию — только возвращение. Здесь уже никто ничего не мог поделать. Полоз же, видимо, устал от «Ростова», а клуб устал от него. Решение совместное, но всё равно неприятное.

ПОНТУС АЛЬМКВИСТ, ДЕННИС ХАДЖИКАДУНИЧ И МАТИАС НОРМАНН | Источник: Чемпионат.com

Легионеры как обычно не вернулись. Впрочем, и надежд на это особых не было: закрытый аэропорт — важное препятствие для всех европейцев. Поэтому Понтус Альмквист, Деннис Хаджикадунич и Магнус Кнудсен снова ушли через приостановку контрактов. Вопросы разве что по Матиасу Норманну — норвежец хочет разорвать соглашение, хотя прошлый сезон без особых переживаний отыграл в «Динамо». Теперь ему якобы стало страшно в России. Видимо, работа со Славишей Йокановичем действительно вселяет ужас.

Ещё «Ростов» не только сохранил основной актив, но и подписал важных новичков — из «Краснодара» выкупили Евгения Чернова, бесплатно забрали Алексея Ионова, а также лучшего игрока «Факела» последнего сезона Романа Акбашева. Усилят ли эти парни команду? Точно да. Хоть и все они уже немолоды. Ещё клуб взял полузащитника сборной Ирана Мохаммада Мохеби — его Карпин якобы приметил во время товарищеского матча национальных команд. Очень понравился главному тренеру. С того момента следили. В Россию ехать не отказался. Должен усилить.

Дополнительный важный аспект — летом клуб пообещал закрыть все долги по зарплате. Хотя ближе к концу сезона они составляли всего месяц-два. Позитивный момент. А руководство вдобавок анонсировало болельщикам пять-шесть новичков. Четыре уже появились. Значит, можно ожидать дополнительного усиления. При этом задача абсолютно в духе всех цитат Карпина — не вылететь и избежать стыков. А ещё зайти как можно дальше в Кубке России.

Вообще, самое важное, что сделал «Ростов» — сохранил главного тренера. Если отбросить полугодовую паузу на сборную Карпин в команде с декабря 2017-го! То есть дольше всех в РПЛ. И при этом сохраняет не только собственную актуальность, но и совершенствует стиль. Вот как о нём не так давно отзывался ассистент Виталий Кафанов для Sport24.ru.

«Работая в сборной, Карпин стал намного сильнее. Вернувшись в “Ростов”, он сделал практически невозможное: 20 очков в 11 играх — чемпионский график. Учитывайте: ведущие легионеры уехали, и решать задачу нужно было с ребятами из академии. На мой взгляд, Георгиевич заметно прибавил в тактике. Последний сезон показал: даже с таким средним по мастерству составом он создал команду, которая до последнего тура боролась за медали». Виталий Кафанов тренер «Ростова»

Летом ожидалось, что Карпин имеет шансы подняться в более статусный клуб. Освободилось место в «Динамо», плюс вопросы по будущему Гильермо Абаскаля в «Спартаке». Но в итоге делёж прошёл без участия Валерия Георгиевича. Да и сам он, вероятно, если и хочет повышения, то только в клуб, который выбрал вместо рая. То есть в «Спартак».

В любом случае «Ростов» скорее лукавит, когда говорит, что цель — избежать стыков. С учётом сохранения нынешнего состава, подписания ещё нескольких новичков и сохранения Карпина на должности команда точно будет биться за место в первой восьмёрке. Вопрос лишь в стабильности и небольшом количестве везения.