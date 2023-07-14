Глушаков дебютировал в пляжном футболе за «Строгино»

Глушакову 36 лет, его последним клубом был «Нижний Новгород», который он покинул в июне по истечении контракта. Официально игрок не объявлял о завершении футбольной карьеры. Ранее он представлял столичные «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Также он играл за ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки».