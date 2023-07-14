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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глушаков дебютировал в пляжном футболе за «Строгино»

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков дебютировал в пляжном футболе за «Строгино» в матче 13-го тура чемпионата России с «Саратовом».

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Источник: Пресс-служба ФК "Нижний Новгород"

Встреча проходит в пятницу в Москве. В третьем тайме «Саратов» ведет со счетом 2:0. «Строгино» является двукратным чемпионом России по пляжному футболу.

Глушакову 36 лет, его последним клубом был «Нижний Новгород», который он покинул в июне по истечении контракта. Официально игрок не объявлял о завершении футбольной карьеры. Ранее он представлял столичные «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Также он играл за ростовский СКА, иркутскую «Звезду», грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки».

В составе сборной России Глушаков провел 57 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Он принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов и в чемпионате мира — 2014.

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