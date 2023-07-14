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18:57 (мск), источник: Sport24

Защитник «Локомотива» Едвай на правах аренды перешел в «Панатинаикос»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай перешел в греческий «Панатинаикос» на правах аренды.

Локомотив
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Источник: Sport24

Аренда с правом выкупа рассчитана до июня 2024 года, сообщает официальный сайт московского клуба.

27-летний хорват стал игроком «Локомотива» летом 2021 года. На его счету 41 и 2 гола за красно-зеленых.

В декабре прошлого года Едвай был отдан в аренду эмиратскому клубу «Аль-Айн».

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