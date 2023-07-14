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19:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» разгромил «Квант» со счетом 7:0 в контрольном матче

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» разгромили подмосковный «Квант» из Обнинска в своем заключительном контрольном матче на подготовительном сборе перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Локомотив
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Источник: Пресс-служба ФК "Локомотив"

Встреча, прошедшая в пятницу на базе железнодорожников в подмосковной Баковке, завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

Свой стартовый матч нового сезона РПЛ «Локомотив» 22 июля проведет дома против казанского «Рубина».

Футболисты «Оренбурга» разгромили молдавский клуб «Суклея» в контрольном матче на сборе в Турции.

Встреча, прошедшая в пятницу в Стамбуле, завершилась со счетом 6:1 в пользу команды Российской премьер-лиги (РПЛ). У победителей дубль оформил Владимир Обухов (2-я и 90-я минуты), также отличились Джимми Марин (15), Николай Титков (46), Михаил Сиваков (54) и Томас Муро (74, с пенальти).

Заключительный контрольный матч на сборе в Турции «Оренбург» проведет 15 июля против азербайджанской «Габалы», после чего 16 июля команда вернется в Оренбург. В новом сезоне РПЛ «Оренбург» стартует 23 июля выездным матчем с московским «Спартаком», а 26 июля команда примет ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России.

Московское «Динамо» победило «Нижний Новгород» во втором товарищеском матче команд за день.

Встреча, прошедшая на базе «бело-голубых», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе «Динамо» отличились Константин Тюкавин (7-я минута), Муми Нгамалё (12), Эли Даса (32) и Федор Смолов (38). У «Нижнего Новгорода» мячи забили Иброхимхалил Юлдошев (21), Дмитрий Живоглядов (65) и Тимур Сулейманов (70, пенальти).

Ранее в пятницу «Динамо» обыграло «Нижний Новгород» со счетом 1:0.

«Динамо» откроет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) домашним матчем против «Краснодара», который пройдет 21 июля. Нижегородцы сыграют 22 июля дома с действующим чемпионом петербургским «Зенитом».

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