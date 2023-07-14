Руслан Нигматуллин: Складывается ощущение, что бразильцы «Зенита» сидят на чемоданах

«Не думаю, что “Зенит” и ЦСКА находятся в оптимальной форме перед Суперкубоком. Сложно даже представить, что из себя представляют обе команды сейчас. “Зенит” не смог выиграть свой же турнир в Санкт-Петербурге. Думаю, что шансы на титул 50 на 50, фаворита тут нет точно! Обе команды скорее не в оптимальной форме.

ЦСКА потерял летом двух игроков, у питерцев тоже проблемы с этим. У них ушёл Кузяев, не приехал Вендел, проблемы у Клаудиньо. Если честно, уже складывается ощущение, что зенитовские бразильцы сидят на чемоданах. Наверное, это придаст интриги предстоящему матчу. Ожидаю красивого футбола в исполнении ЦСКА и «Зенита». Надеюсь, что этот Суперкубок получится незабываемым«, — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Антоном Ивановым.

Напомним, 15 июля две сильнейшие команды РПЛ разыграют Суперкубок России. Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Начало запланировано на 17:00 мск.