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19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Руслан Нигматуллин: Складывается ощущение, что бразильцы «Зенита» сидят на чемоданах

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Не думаю, что “Зенит” и ЦСКА находятся в оптимальной форме перед Суперкубоком. Сложно даже представить, что из себя представляют обе команды сейчас. “Зенит” не смог выиграть свой же турнир в Санкт-Петербурге. Думаю, что шансы на титул 50 на 50, фаворита тут нет точно! Обе команды скорее не в оптимальной форме.

ЦСКА потерял летом двух игроков, у питерцев тоже проблемы с этим. У них ушёл Кузяев, не приехал Вендел, проблемы у Клаудиньо. Если честно, уже складывается ощущение, что зенитовские бразильцы сидят на чемоданах. Наверное, это придаст интриги предстоящему матчу. Ожидаю красивого футбола в исполнении ЦСКА и «Зенита». Надеюсь, что этот Суперкубок получится незабываемым«, — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Антоном Ивановым.

Напомним, 15 июля две сильнейшие команды РПЛ разыграют Суперкубок России. Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Начало запланировано на 17:00 мск.

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