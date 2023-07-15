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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на предстоящий сезон РПЛ

Футболист «Зенита» Вендел отсутствует в заявке команды на сезон-2023/24 чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вендел не вошел в заявку команды на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел намерен покинуть петербургский клуб. Игрок вовремя не присоединился к команде, вышедшей из отпуска. В среду председатель правления клуба Александр Медведев сообщил журналистам, что Вендел в дороге и скоро прибудет.

Все остальные игроки «Зенита» были включены в заявку команды на сезон РПЛ. Санкт-петербургский клуб все еще сможет внести Вендела в заявку.

Вендел перешел в «Зенит» из португальского «Спортинга» в октябре 2020 года. В составе «сине-бело-голубых» полузащитник стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

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