Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на предстоящий сезон РПЛ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вендел не вошел в заявку команды на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел намерен покинуть петербургский клуб. Игрок вовремя не присоединился к команде, вышедшей из отпуска. В среду председатель правления клуба Александр Медведев сообщил журналистам, что Вендел в дороге и скоро прибудет.

Все остальные игроки «Зенита» были включены в заявку команды на сезон РПЛ. Санкт-петербургский клуб все еще сможет внести Вендела в заявку.