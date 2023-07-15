Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на предстоящий сезон РПЛ
Футболист «Зенита» Вендел отсутствует в заявке команды на сезон-2023/24 чемпионата России.
Футболист «Зенита» Вендел отсутствует в заявке команды на сезон-2023/24 чемпионата России.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вендел не вошел в заявку команды на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел намерен покинуть петербургский клуб. Игрок вовремя не присоединился к команде, вышедшей из отпуска. В среду председатель правления клуба Александр Медведев сообщил журналистам, что Вендел в дороге и скоро прибудет.
Все остальные игроки «Зенита» были включены в заявку команды на сезон РПЛ. Санкт-петербургский клуб все еще сможет внести Вендела в заявку.
Вендел перешел в «Зенит» из португальского «Спортинга» в октябре 2020 года. В составе «сине-бело-голубых» полузащитник стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.