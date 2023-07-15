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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Спартак» близок к покупке бразильского защитника Рожерио за € 8 млн

Московский «Спартак» может в ближайшее время оформить трансфер бразильского защитника итальянского «Сассуоло» Рожерио. Об этом сообщает Metaratings.

Спартак
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Источник: AP 2023

По информации источника, клубы уже перешли в финальную часть переговоров, в которой обсуждают окончательную сумму трансфера и график платежей по нему. Ожидается, что «Спартак» заплатит за Рожерио около € 8 млн. Сам бразилец готов к переезду в Россию, в нём заинтересован главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль.

25-летний Рожерио играет на позиции левого крайнего защитника. В прошлом сезоне он провёл за «Сассуоло» 37 матчей и отметился в них четырьмя результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 5,5 млн.

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