Источник: «Спартак» близок к покупке бразильского защитника Рожерио за € 8 млн

По информации источника, клубы уже перешли в финальную часть переговоров, в которой обсуждают окончательную сумму трансфера и график платежей по нему. Ожидается, что «Спартак» заплатит за Рожерио около € 8 млн. Сам бразилец готов к переезду в Россию, в нём заинтересован главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль.