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13:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

За матч «Зенит» — ЦСКА в Казани Карасеву заплатят 300 тысяч

Гонорар Сергея Карасева за судейство сегодняшнего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА составит 300 тысяч рублей.

Зенит
ЦСКАСуперкубок России
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Источник: РИА "Новости"

В соответствии с перечнем установленных вознаграждений за работу на такой игре его ассистентам Игорю Демешко и Алексею Лунева, а также видеоарбитру Виталию Мешкову заплатят по 150 тысяч, ассистенту ВАР Максиму Гаврилину — 75 тысяч, резервному Артему Чистякову — 50 тысяч.

Карасев в 5-й раз и 2-й год подряд будет работать на встрече за Суперкубок. Он судил в 2012 и 2016 годах в роли арбитра, в 2022-м в качестве ВАР, а в 2014-м как дополнительный рефери у ворот.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня на «Ак Барс Арене», начало — в 17.00 мск.

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