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13:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» представил новую форму на сезон-2023/2024

Казанский «Рубин» на своих официальных ресурсах представил новую игровую форму команды на сезон-2023/2024.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Рубин"

Форма «Рубина» выполнена в трёх разных цветах — у казанской команды теперь есть комплекты в белом, зелёном и красном исполнениях. Техническим спонсором команды в новом сезоне выступил бренд Jako.

Источник: ФК "Рубин"

Фотосессия проходила на территории компании СИБУР, вследствие чего для съёмки были созданы специальные условия, обеспечивающие безопасность всех её участников.

Источник: ФК "Рубин"

Напомним, «Рубин» в новом сезоне вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год отсутствия. Казанская команда стала победителем Первой лиги, второго по статусу дивизиона чемпионата России. Первый матч у «Рубина» в новом сезоне РПЛ пройдёт 22 июля в Москве. Казанцы сыграют с «Локомотивом».

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