«Рубин» представил новую форму на сезон-2023/2024

Форма «Рубина» выполнена в трёх разных цветах — у казанской команды теперь есть комплекты в белом, зелёном и красном исполнениях. Техническим спонсором команды в новом сезоне выступил бренд Jako.

Фотосессия проходила на территории компании СИБУР, вследствие чего для съёмки были созданы специальные условия, обеспечивающие безопасность всех её участников.

Напомним, «Рубин» в новом сезоне вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год отсутствия. Казанская команда стала победителем Первой лиги, второго по статусу дивизиона чемпионата России. Первый матч у «Рубина» в новом сезоне РПЛ пройдёт 22 июля в Москве. Казанцы сыграют с «Локомотивом».