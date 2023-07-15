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16:20 (мск), источник: ТАСС

«Фенербахче» обыграл «Нефтчи» в последнем матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды.

Зенит
Црвена Звезда
Фенербахче
НефтчиТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 июля. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» со счетом 1:0 одержал победу над азербайджанским «Нефтчи» в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Pari Премьер». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена».

Забитым мячом на 73-й минуте встречи отметился боснийский нападающий Эдин Джеко.

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Победителем турнира стала сербская «Црвена Звезда», набравшая 9 очков в 3 матчах. На соревновании сербская команда одержала три победы.

Вторым в турнирной таблице турнира стал петербургский «Зенит», набравший 5 очков. Далее расположились «Фенербахче» (4) и «Нефтчи» (0).

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