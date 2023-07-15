«Фенербахче» обыграл «Нефтчи» в последнем матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 15 июля. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» со счетом 1:0 одержал победу над азербайджанским «Нефтчи» в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Pari Премьер». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена».

Забитым мячом на 73-й минуте встречи отметился боснийский нападающий Эдин Джеко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d31b65647cc72c51&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252956&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победителем турнира стала сербская «Црвена Звезда», набравшая 9 очков в 3 матчах. На соревновании сербская команда одержала три победы.

Вторым в турнирной таблице турнира стал петербургский «Зенит», набравший 5 очков. Далее расположились «Фенербахче» (4) и «Нефтчи» (0).