«Фенербахче» обыграл «Нефтчи» в последнем матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды.
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Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды.
ТАСС, 15 июля. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» со счетом 1:0 одержал победу над азербайджанским «Нефтчи» в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Pari Премьер». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена».
Забитым мячом на 73-й минуте встречи отметился боснийский нападающий Эдин Джеко.
Победителем турнира стала сербская «Црвена Звезда», набравшая 9 очков в 3 матчах. На соревновании сербская команда одержала три победы.
Вторым в турнирной таблице турнира стал петербургский «Зенит», набравший 5 очков. Далее расположились «Фенербахче» (4) и «Нефтчи» (0).