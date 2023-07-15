Агент защитника «Сассуоло» Рожерио: мы близки к переходу в «Спартак», это большой клуб

«Да, мы близки к переходу в “Спартак”. Это действительно может произойти. Почему Рожерио решил переехать из Италии в Россию? “Спартак” — это большой клуб», — приводит слова Пратеса Metaratings.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Сассуоло» перешли в финальную стадию переговоров по переходу Рожерио, а сам бразильский защитник готов перейти в московский клуб. Сумма потенциального трансфера может составить около € 8 млн. В подписании Рожерио заинтересован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Контракт бразильца с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 5,5 млн.