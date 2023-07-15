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18:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист ЦСКА Карраскаль может перейти в ПАОК за €4,5 млн

Колумбийскому полузащитнику предлагается контракт сроком на три года.

ЦСКА
ПАОК
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 июля. Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может стать игроком греческого футбольного клуба ПАОК. Об этом в субботу в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, греческий клуб предложил ЦСКА €4,5 млн евро, а также 50% от суммы будущей продажи. Колумбийцу предлагается контракт на три года.

Карраскаль выступает за ЦСКА с августа 2022 года, в составе московской команды он провел 47 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Он является обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. За сборную Колумбии полузащитник провел 6 игр и забил 1 мяч.

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