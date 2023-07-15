«Спартак» готов заплатить 8 млн евро за защитника «Црвены Звезды» Эраковича

Как сообщает «СЭ», на Эраковича претендует московский «Спартак». В случае успешных переговоров, красно-белые заплатят за Эраковича 8 миллионов евро.

Ранее российские и иностранные СМИ сообщали об интересе к Эраковичу со стороны «Зенита» и «Краснодара».

Контракт 22-летнего Страхини Эраковича с «Црвеной Звездой» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро. На его счету 5 матчей за сборную Сербии.