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19:45 (мск), источник: Sport24

«Спартак» готов заплатить 8 млн евро за защитника «Црвены Звезды» Эраковича

Защитник сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович вновь может оказаться в российской Премьер-Лиге.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Как сообщает «СЭ», на Эраковича претендует московский «Спартак». В случае успешных переговоров, красно-белые заплатят за Эраковича 8 миллионов евро.

Ранее российские и иностранные СМИ сообщали об интересе к Эраковичу со стороны «Зенита» и «Краснодара».

Контракт 22-летнего Страхини Эраковича с «Црвеной Звездой» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро. На его счету 5 матчей за сборную Сербии.

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