Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо
Динамо Мх
20
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
ЦСКА
П 5:4
00
Футбол. Первый дивизион
16.07
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16.07
Акрон
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
16.07
Арсенал
Ленинградец
Футбол. Первый дивизион
16.07
Кубань
Енисей
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак сообщил, что Вендел хочет уйти из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Вендел хочет уйти из клуба.

Зенит
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Вендел не попал в заявку «Зенита» на чемпионат России…

— Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду, и предложение будет устраивать клуб, пожалуйста.

Ранее журналист Хорхе Никола сообщал, что у Вендела напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых.

Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Хавбек перешел в клуб из «Спортинга» в 2020 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведев вышел в четвертьфинал, Андреева и Александрова вылетели. Онлайн-трансляция понедельника на Уимблдоне
«Люди чего-то не понимают». Новый скандал с украинками и свистом трибун на Уимблдоне
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь