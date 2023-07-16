В России назвали катастрофой возможный уход Зайнутдинова из ЦСКА
ЦСКА нельзя отпускать полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, считает sports.ru.
ЦСКА нельзя отпускать полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, считает sports.ru.
Российский сопртивный сайт высоко оценил игру казахстанского футболиста в матче за Суперкубок России, в котором московский клуб уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга.
«ЦСКА сыграл гораздо острее “Зенита”: перебил по ударам (13:3) и запорол несколько явных моментов (Кержаков спас после ударов Чалова и Гайича). Как так получилось?
Главный инструмент — длинные передачи на левый фланг. Первый голевой момент пришел после аута ЦСКА на половине “Зенита”: петербуржцы закрыли ближайшие варианты, но Мендес и Мойзес отдали Акинфееву, который в касание запустил на Зайнутдинова. Мантуан, часто доигрывающий за Бахой, проспал заброс, поэтому Густаво страховал Караваев. Так ЦСКА заработал угловой, где “Зенит” потерял Мухина — в итоге москвичам помешал Барриос.
Следующий момент — очередная диагональ на Зайнутдинова. ЦСКА запрессинговал “Зенит” на ауте, Дивеев среагировал на рывок Бахи, а движение Чалова окончательно запутало Мантауна — в итоге латераль прострелил, а Чистяков вынес прямо на Федора.
Зайнутдинов разрывал и во втором тайме. Сначала выгрыз тяжелую диагональ, а затем обыграл Мантуана и заметил забегание Гайича.
Через несколько минут опять разобрался с Мантуаном и помог с подключением Мойзеса.
ЦСКА атаковал и через середину. Весной наличие Заболотного в старте почти не влияло на количество длинных передач. Сейчас ЦСКА тоже не забрасывает исключительно Антону, хотя интегрировал разные передачи форварду и инсайдам. Например, на предсезонке ЦСКА использовал парашюты от Роши и Здьелара, а Чалов с Ермаковым перегружали опорную зону соперников. В Суперкубке качественный вынос Акинфеева на Заболотного привел к опасному штрафному Зайнутдинова, а во втором тайме Антон открылся под разрезающую Роши, что привело к удару Гайича с линии штрафной.
ЦСКА сыграл лучше, но перспективы туманны. Логично, что Федотов сохранит стиль с любым подбором игроков, но трансферы необходимы. После перехода Медины в Спартак, проблем с Карраскалем и повреждения Облякова ЦСКА некого выпускать впереди. Еще хуже — отсутствие усиления на скамейке. В Суперкубке на замену вышли Ермаков, Рядно, Кучаев, Набабкин и Гайч под пенальти — реально игру впереди может усилить только Кучаев. Если Зайнутдинов уйдет, а ЦСКА не получит минимум трех-четырех игроков, это будет катастрофа», — пишет сайт.
Основное время матча, прошедшего в Казани, завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти удача улыбнулась «Зениту», одержавшему победу со счетом 5:4.