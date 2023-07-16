В России назвали катастрофой возможный уход Зайнутдинова из ЦСКА

«ЦСКА сыграл гораздо острее “Зенита”: перебил по ударам (13:3) и запорол несколько явных моментов (Кержаков спас после ударов Чалова и Гайича). Как так получилось?



Главный инструмент — длинные передачи на левый фланг. Первый голевой момент пришел после аута ЦСКА на половине “Зенита”: петербуржцы закрыли ближайшие варианты, но Мендес и Мойзес отдали Акинфееву, который в касание запустил на Зайнутдинова. Мантуан, часто доигрывающий за Бахой, проспал заброс, поэтому Густаво страховал Караваев. Так ЦСКА заработал угловой, где “Зенит” потерял Мухина — в итоге москвичам помешал Барриос.



Следующий момент — очередная диагональ на Зайнутдинова. ЦСКА запрессинговал “Зенит” на ауте, Дивеев среагировал на рывок Бахи, а движение Чалова окончательно запутало Мантауна — в итоге латераль прострелил, а Чистяков вынес прямо на Федора.



Зайнутдинов разрывал и во втором тайме. Сначала выгрыз тяжелую диагональ, а затем обыграл Мантуана и заметил забегание Гайича.



Через несколько минут опять разобрался с Мантуаном и помог с подключением Мойзеса.

ЦСКА атаковал и через середину. Весной наличие Заболотного в старте почти не влияло на количество длинных передач. Сейчас ЦСКА тоже не забрасывает исключительно Антону, хотя интегрировал разные передачи форварду и инсайдам. Например, на предсезонке ЦСКА использовал парашюты от Роши и Здьелара, а Чалов с Ермаковым перегружали опорную зону соперников. В Суперкубке качественный вынос Акинфеева на Заболотного привел к опасному штрафному Зайнутдинова, а во втором тайме Антон открылся под разрезающую Роши, что привело к удару Гайича с линии штрафной.



ЦСКА сыграл лучше, но перспективы туманны. Логично, что Федотов сохранит стиль с любым подбором игроков, но трансферы необходимы. После перехода Медины в Спартак, проблем с Карраскалем и повреждения Облякова ЦСКА некого выпускать впереди. Еще хуже — отсутствие усиления на скамейке. В Суперкубке на замену вышли Ермаков, Рядно, Кучаев, Набабкин и Гайч под пенальти — реально игру впереди может усилить только Кучаев. Если Зайнутдинов уйдет, а ЦСКА не получит минимум трех-четырех игроков, это будет катастрофа», — пишет сайт.



Основное время матча, прошедшего в Казани, завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти удача улыбнулась «Зениту», одержавшему победу со счетом 5:4.