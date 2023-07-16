«“Зениту” очень сложно без Вендела. Клаудиньо надо было менять еще раньше». Мнение Газзаева о Суперкубке

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Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев — о матче за OLIMBET Суперкубок против «Зенита» (победа питерцев в серии пенальти).

— Сегодня встречались две лучшие команды страны — чемпион и обладатель Кубка. Однако качество игры в их исполнении оставляло желать лучшего, — заметил Газзаев. — Слишком много брака… Видно, что многие игроки армейцев и питерцев еще не в оптимальных кондициях. Что касается итогового результата, то пенальти — это всегда лотерея. Если же брать основное время, то ЦСКА, на мой взгляд, конечно, был ближе к победе.

— Москвичи наиграли на гол?

— Да. Они были более организованными, более агрессивными, более цельными. Здесь нужно отдать должное Кержакову, который совершил несколько сложных спасений. Да и в серии пенальти Михаил отразил два удара. Но в целом «Зенит» пока тяжеловат, играл натужно. Почти ничего не создал. Сразу бросается в глаза отсутствие Вендела. Без него команде Семака неимоверно сложно.

— Что скажете о Ду Кейросе?

— Он меня что-то не впечатлил. Был незаметен, почти ничего не создал.

— Клаудиньо, как показалось, был недоволен тем, что его заменили.

— Считаю, его надо было менять еще раньше. Слабый матч в исполнении бразильца!

— К Малкому есть вопросы?

— Видно, что это мастер. Но у него сегодня далеко не все получилось. Видимо, еще надо набрать кондиции. В «Зените» помимо Кержакова я бы еще выделил Барриоса. Вот он сыграл на своем высоком уровне.

— ЦСКА не заметил ухода Медины? Зайнутдинов провел сильный матч?

— Я, в общем-то, никогда и не считал Медину системообразующим игроком армейцев. При этом соглашусь с вами. Зайнутдинов понравился. Играл агрессивно, нагнетал на своем фланге, выполнил отличную передачу на Гайича, но Кержаков сыграл в том эпизоде блестяще. Хорошо вошел в игру Кучаев. Выделил бы связку в обороне Роша — Мойзес. Они действовали без ошибок! Единственное — не хватило, наверное, исполнителя, который бы доставлял мячи Чалову. Нужен атакующий креативный полузащитник. А так, как я заметил выше, москвичи смотрелись предпочтительнее.

— ЦСКА показал, что на длинной дистанции способен побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Сейчас сложно об этом говорить. Длинные турниры имеют свою специфику. Но если ЦСКА продолжит играть так же, как во второй части прошлого сезона, то все возможно. Правда, при условии, что будет качественное усиление.

— В какую линию?

— Во все. Нужен и нападающий, и атакующий полузащитник. Кроме того, надо приобрести одного сильного центрального защитника. Сегодня, как я понимаю, Дивеева заменили из-за травмы. И в целом Игорь не отличается стабильностью. Так что при правильной селекционной работе армейцы способны замахнуться на самые высокие места.