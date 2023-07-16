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09:50 (мск), источник: ТАСС

Футболист Клаудиньо заявил, что останется в «Зените»

Ранее сообщалось, что бразильский «Фламенго» сделал «Зениту» предложение о переходе игрока.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

ТАСС, 16 июля. Бразильский нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо останется в команде. Комментарий футболиста приводит в воскресенье бразильский портал Coluna do Fla.

Ранее портал Globo сообщил, что бразильский «Фламенго» сделал «Зениту» предложение о переходе игрока. По информации источника, бразильский клуб был готов заплатить €15 млн 10 платежами в течение 5 лет. 14 июля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «Спорт-экспрессу», что клуб не получал предложений о трансфере бразильца.

«Останусь ли я в “Зените”? Да, мой контракт с клубом рассчитан еще на четыре года», — сказал Клаудиньо.

Клаудиньо 26 лет, он является олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии. Игрок выступает за «Зенит» с 2021 года. 22 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с футболистом, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. 24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил футболисту российское гражданство.

16 июля «Зенит» в серии пенальти обыграл московский ЦСКА в матче за Олимпбет — Суперкубок России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В первом туре нового сезона Мир — Российской премьер-лиги петербуржцы 22 июля на выезде сыграют против клуба «Пари Нижний Новгород».

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