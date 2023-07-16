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15:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны подробности состояния Фернандеса перед возвращением в РПЛ

Стали известны подробности состояния бразильского защитника Марио Фернандеса перед возвращением в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом «Матч ТВ» сообщил журналист Фабио Алейшо.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Марио нужно от трех недель до месяца, чтобы быть готовым к матчам РПЛ. Дело не в том, что он “толстый”, это неправда, просто он долго не играл», — заявил Алейшо.

14 июля Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Зенит» откладывает презентацию Фернандеса из-за проблем с весом у игрока. Позднее Sport24 уточнил, что задержка с официальным объявлением о трансфере футболиста связана с матчем «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России 15 июля. Презентация игрока ожидается 17 июля.

Права на Фернандеса принадлежат ЦСКА. Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо рассказал, что зимой стороны договорились о фактическом расторжении контракта и заключили джентльменское соглашение не объявлять об этом, так как это было невыгодно команде.

В 2023 году защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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