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12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА зря поверил Фернандесу на слово. Но почему из-за этого ненавидят «Зенит»?

Колонка Дмитрия Зимина о выборе Марио.

Зенит
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Источник: ФК "Зенит"

Марио Фернандес подписался с «Зенитом». Контракт 1+1. Опция продления, насколько известно, привязана только к тому, будет ли парень тянуть уровень. Всё-таки через два года ему будет почти 35. Известно, что бразилец — классный атлет, но иногда любая форма и настрой проигрывают возрасту.

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На несколько дней после первых новостей мы погрузились в обмен внутрикорпоративных мнений. ЦСКА был разочарован и раздражён. Очевидно, полтора года назад они отпустили Марио в Бразилию не для того, чтобы он возвращался к конкурентам. Тем более переговоры клуб вёл. Но, судя по всему, не договорился то ли по агентским, то ли по зарплате, то ли по выплате «Интернасьоналу». Позицию Москвы можно понять: платить за своего же игрока, который временно убыл по семейным обстоятельствам, посчитали неоправданным. Понадеялись на принципиальность Марио, его представителей и данное слово. Те самые «джентльменские соглашения». Да, в 2023-м в это ещё кто-то верит.

Поэтому весь хейт — на «Зенит». Воспользовались ситуацией, наивностью парня и всеми возможными ресурсами планеты. Обманули, выкрали, обогатили всю Бразилию. И всё, чтобы с ухмылкой наблюдать за паникой в клубе-конкуренте. А ещё очень его ослабить. Ведь с Марио на скамейке выиграть титул будет куда проще. На лавке ЦСКА он, конечно, добавлял бы уверенности и конкурентоспособности.

Источник: РИА "Новости"

Где в этой истории правда? Как обычно — посередине. Семак, например, утверждает, что «Зенит» вступил в переговоры в момент, когда игрок и его представители окончательно сказали Москве «нет». Если всё действительно так, то в чём смысл обвинять Питер? Хейтить за то, что они следили за развитием ситуации и воспользовались моментом? Ок. Имеете на это право. Но не забывайте нынешнее время — оно не про «джентльменские» или «понятийные» договорённости. Каждый получает то, на сколько наработал. И то, сколько готов отдать взамен.

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«Зенит» захотел Марио — они его получили. Да, это точно не самая выгодная сделка в истории — там и компенсация клубу, и агентские, и даже приличная зарплата — по разным данным, в € 2−2,5 млн. Но если игрок нужен тренеру и есть возможность дать такие условия — почему нет? У «Зенита» она есть — мы в этом ещё раз убедились.

И да, мы не знаем, в какой форме Марио. Но это точно знает тренерский штаб. Они редко ошибаются с приглашением футболистов из Бразилии. Работает слишком уж обширная сеть. Да и «Зенит» после кучи трансферов имеет там соответствующую репутацию. Все знают и понимают, как с ними вести дела. Так что для «Интернасьонала» это тоже наверняка был важный момент.

Если и есть вопросы — то это к Фернандесу. Да, он захотел больше денег. И выбрал именно их, а не любовь. Лишнее доказательство, что всё покупается и продаётся. Вряд ли Марио сильно обеднел бы, если бы ЦСКА дал условно зарплату в € 1,5 млн. Но это уже история.

В «Зенит» защитник предварительно едет второй опцией. Ведь на правом фланге есть Караваев — безальтернативно основной. Но не исключаю, что Семак решится перестраивать схему. Особенно если бразилец будет действительно хорош. Всегда есть вариант сыграть в три центральных, куда и поместить Фернандеса.

Много ли € 2−2,5 млн за игрока ротации? Да. Но это рынок. ЦСКА не стал тратиться на футболиста, которого хотел. Хотя не сомневаюсь, что ресурсы были. «Зенит» сделал выбор в его пользу и заплатил больше, так как мог. А разговоры про сломавшийся патриотизм Фернандеса в этой истории точно неуместны.

Автор: Дмитрий Зимин

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