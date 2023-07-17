Марио Фернандес — в «Зените»! А где бразильцев было больше — в ЦСКА или в Петербурге?

Марио Фернандес всё-таки перешёл в «Зенит». То, во что было тяжело поверить несколько лет назад, оказалось правдой. Марио — очередной бразилец в нынешнем составе сине-бело-голубых, пусть и с паспортом РФ. В «Зените» образовалась настоящая бразильская колония, ранее нечто подобное было в ЦСКА. Но в каком же из этих клубов было больше представителей крупнейшей страны Южной Америки? Рассказываем.

ЦСКА

Первые бразильцы

Летом 1996-го состав ЦСКА пополнили сразу два бразильских легионера: Леонидас и Леандро Самарони. «Их встречали как чемпионов мира, но они оказались разными людьми», — вспоминал бывший вратарь армейцев Дмитрий Тяпушкин. Кстати, надолго эти ребята в ЦСКА не задержались (30 матчей на двоих, девять голов).

Леонидаса в команде по-доброму прозвали Лёней. Однако на тренировках с южноамериканцем никто не церемонился, что выводило игрока из себя. Капризный бразилец сходил с ума после любого жёсткого контакта. При этом сам Леонидас не стремился к общению: язык не учил и вёл себя так, словно в ЦСКА больше никто не умеет играть в футбол. Да и на поле бразилец играл не на команду, а всё пытался забить сам. Он ушёл из ЦСКА и чуть не оказался в «Спартаке», однако Олег Романцев заблокировал переход из-за тяжёлого характера футболиста.

Самарони — полная противоположность Леонидаса. Он приехал в Россию с женой и сыном, быстро выучил язык, нашёл друзей. Леандро был действительно командным футболистом, который всегда тянулся к одноклубникам. Самарони ушёл из ЦСКА через полгода, однако позднее вернулся в Россию. В его резюме ещё шесть наших клубов: «Торпедо», «Спартак», «Арсенал», «Крылья Советов», «Рубин» и «Терек». Больше всего матчей провёл в Самаре — 54.

Самый успешный

259 матчей, 124 гола — статистика Вагнера Лава в ЦСКА. ЦСКА купил его в 2004 году у «Палмейраса» за € 6,2 млн. Оказалась очень удачная сделка. Вагнер настолько вписался в состав армейцев, что стал не только легендой клуба, но и одним из лучших легионеров российского футбола. А ещё завоевал с ЦСКА 14 трофеев: три раза победил в РПЛ, шесть — в Кубке России, четыре — в Суперкубке страны и один раз — в Кубке УЕФА. В последние годы неоднократно мелькала информация о возможном возвращении Вагнера в ЦСКА, но до очередного камбэка дело так и не дошло.

Главный провал

Рикардо Жезус оказался в ЦСКА в 2008 году. На этом трансфере настоял главный тренер армейцев Валерий Газзаев. Именно он убедил селекционный отдел взять футболиста, а потом нахваливал его после перехода. К тому времени Жезус уже как год работал в России — отыграл 30 матчей в составе нальчикского «Спартака». В итоге Рикардо разочаровал всех. Дошло даже до того, что президент ЦСКА Евгений Гинер назвал покупку бразильца своим главным селекционным провалом.

«Рикардо Жезус — мой главный селекционный провал. Купить его упросил Валерий Георгиевич Газзаев. Говорил, что этот форвард ему очень нужен. Наш селекционный отдел кандидатура Жезуса смущала, но тренеру всё-таки пошли навстречу. Жезус не соответствует уровню ЦСКА». Евгений Гинер экс-президент ЦСКА

За шесть лет в московском клубе Жезус провёл всего 19 матчей и забил два мяча. Явно не то, чего от игрока ждал Газзаев. Бразильца шесть раз отдавали в аренду, причём четырежды — на родину.

Кто сейчас из бразильцев на контракте с ЦСКА

Таких в команде трое. Правда, защитник Бруно Фукс играет на родине за «Атлетико Минейро» по аренде. А вот Мойзес и Виллиан Роша готовятся ко второму сезону в составе армейцев. Кстати, первый отбегал за ЦСКА уже 36 матчей и по этому показателю вышел на седьмое место среди всех бразильцев в клубной истории. Больше него отыграли только Марио Фернандес (329 матчей) Вагнер (259), Даниэл Карвальо (140), Дуду (107), Витиньо (84) и Жо (77).

Игрок ЦСКА Мойзес (в центре) перед награждением победителей суперфинала кубка России

Как много бразильцев было в ЦСКА и сколько они завоевали трофеев

В ЦСКА в общей сложности было 17 бразильцев, включая заявленных сейчас за команду. Обладатель российского паспорта Фернандес также присутствует в этом списке. В сумме бразильцы отыграли за ЦСКА 1239 матчей и забили 263 мяча. А ещё у них на всех 53 трофея:

14 — Вагнер Лав;

10 — Даниэл Карвальо;

6 — Дуду, Марио Фернандес;

5 — Жо;

3 — Витиньо;

2 — Рамон, Рикардо Жезус;

1 — Гильерме, Родриго Бекао, Бруно Фукс, Мойзес, Виллиан Роша.

«Зенит»

Первый бразилец

Первый бразильский легионер оказался в «Зените» только в сентябре 2012 года. Халк переехал в РПЛ в статусе одного из лучших футболистов «Порту», а российский клуб отвалил за звёздного игрока € 40 млн. Надо сказать, что монструозный бразилец действительно был на голову выше других футболистов РПЛ. 148 матчей (во всех турнирах), 77 голов, 59 ассистов — отличные цифры. Правда, трофеев за время в России Халк завоевал не так много — всего три. «Зенит» отпустил нападающего в «Шанхай» в 2016 году за € 56 млн. Получается, российский клуб получил от игрока не только существенную спортивную пользу, но и финансовую.

Самый успешный

Дуглас Сантос — самый незаметный на поле из всех нынешних бразильцев «Зенита». И, наверное, самый профессиональный. Настоящий боец на поле, который удивляет стабильностью. Иногда складывается ощущение, что это не человек, а робот. Дуглас — второй среди всех бразильцев по числу матчей за «Зенит» и первый (вместе с Малкомом) по количеству трофеев. Неудивительно, что в ходе прошлого сезона ему вручили капитанскую повязку. Важно, что Дуглас хорош не только в обороне, но и в атаке. Он редко ошибается у своих ворот и при этом часто снабжает партнёров голевыми передачами. Последний показатель был бы ещё выше, реализуй тот же Матео Кассьерра хотя бы половину своих моментов.

Главный провал

Пожалуй, таковым можно назвать полузащитника Эрнани. В 2017 году этот полузащитник перешёл в «Зенит» за € 8 млн, однако не запомнился ничем особенным. Проявил себя средним игроком и за три с половиной года провёл в команде всего 37 матчей. Дважды уезжал в аренду («Сент-Этьен», «Парма»), и в итоге «Зенит» продал его в итальянский клуб за € 6,5 млн. Кто-то добавит в список провалов вратаря Ивана Куарежму, который отыграл всего четыре матча. Однако его брали в аренду, а потом отказались после своеобразного просмотра длиной в полгода. К тому же нельзя сказать, что Иван сильно провалился, пусть и выборка матчей была очень маленькой.

Кто сейчас из бразильцев на контракте с «Зенитом»

Дуглас Сантос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Родригао, Густаво Мантуан, Роберт Ренан, Ду Кейрос, Марио Фернандес. Девять человек. Плюс Педро, который присоединится к команде в 2024 году. Получается, бразильцев набирается почти на весь стартовый состав. Кстати, Дуглас Сантос в новом сезоне выйдет на первое место по количеству матчей среди всех бразильцев «Зенита». Сейчас их у него 145, а лидерство пока сохраняет всё тот же Халк (148). Больше сотни матчей за клуб из Санкт-Петербурга также отыграл Малком — 108.

Как много бразильцев было в ЦСКА и сколько они завоевали трофеев

Пока за «Зенит» в разные годы на поле выходили 13 бразильцев. Совсем скоро эта цифра увеличится за счёт матчей с участием Кейроса и Фернандеса. Не исключено, что в 2024-м за команду дебютирует Педро. Таким образом, к концу ближайшего сезона этот показатель может вырасти до 16 футболистов. В общей сложности бразильцы «Зенита» провели 755 матчей и забили 188 мячей. Если суммировать все их трофеи в составе сине-бело-голубых, то получится цифра 36.

8 — Дуглас Сантос, Малком;

5 — Вендел;

3 — Халк, Клаудиньо;

2 — Маурисио, Родригао;

1 — Эрнани, Юри Алберто, Иван, Густаво Мантуан, Роберт Ренан.

Общее количество трофеев может заметно вырасти по итогам нового сезона, ведь «Зенит» — главный фаворит в каждом из внутренних турниров.

Автор: Кирилл Закатченко