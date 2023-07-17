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20:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Гинера попросили отпустить его». Агент рассказал о трансфере Зайнутдинова в «Бешикташ»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ», передают Vesti.kz.

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Источник: ПФК ЦСКА

По его информации окружение футболиста контактировало с президентом московского клуба Евгением Гинером.

«У меня есть информация, что люди из окружения Зайнутдинова очень сильно просят Гинера отпустить его в “Бешикташ”. Да, в Турции он не будет считаться легионером, но его берут не поэтому. Честно, его берут не по казахскому паспорту, а потому что он выглядит здорово!

Я разговаривал с Магомедом Адиевым по этому поводу и он реально очень высоко его ценит. Он лучший игрок Казахстана с запасом. Для ЦСКА это беда, невосполнимая потеря, ведь он может четыре-пять позиций закрыть«, — заявил Гурцкая в эфире программы “Это футбол, брат!”.

Напомним, что за три года Зайнутдинов отыграл 79 матчей в футболке ЦСКА, забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка России-2022/23.

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