Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Фарул
Футбол. Еврокубки
20:30
Бальцан
Домжале
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Урарту
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Хеккен
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:32 (мск), источник: Чемпионат.com

У «Факела» по-прежнему нет денег, а «Пари НН» мощно обновляется. Что ждать от них в РПЛ

Совсем недавно играли в стыковых матчах.

Факел
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

В начале июня «Факел» и «Пари НН» боролись за место в РПЛ. Хотя сопротивление было условным — «Енисей» и «Родина» глобально не смогли ничего противопоставить в стыках. По Красноярску всё стало понятно уже в первом матче, когда в манеже они уступили 0:1. «Родина» в ответной встрече была в голе от того, чтобы перевести встречу в дополнительное время. Но «Пари НН» своего не упустил. И сохранил место в элите. Казалось, дальше оба клуба должны были измениться, чтобы в новом сезоне избежать 13−14-х мест. Но получается пока по-разному: «Факел» расстался с парой важных футболистов, а у нижегородцев и вовсе перестройка состава.

«Факел» почти не тратился на новичков, но подписал топ-ветеранов

«Факел» остаётся одним из самых небогатых клубов лиги. Бюджет на новый сезон плюс-минус прежний, доходы в 416 миллионов от 13-го места в РПЛ особенно не изменили ситуацию. Поэтому воронежцы, как всегда, рассчитывают на подписание свободных агентов. В летнее окно они пригласили бывшего игрока сборной Фёдора Кудряшова, который закончил выступление в Турции и вернулся в Россию. Плюс забрали со скамейки «Рубина» Александра Беленова — вероятно, именно он будет основным в сезоне. Ещё за символическую сумму выкупили у «Краснодара» полузащитника Вячеслава Якимова и подписали свободного нападающего Александра Долгова из «Химок».

При этом потери клуба более серьёзные — «Факел» лишился двух определяющих игроков прошлого сезона. Оба ушли бесплатно по истечении контракта. Речь про Романа Акбашева и Георгия Гонгадзе. Первый уже в «Ростове», второй пока ищет команду. На них заработать не получилось. Известно, что воронежцам трудно заключать долгосрочные соглашения, поэтому и сложно кого-то продавать. У нескольких игроков истекла аренда: например, Илья Свинов вернулся в «Спартак», Реда Рабеи и Мохамед Браими — в «Ботев».

РОМАН АКБАШЕВ И ГЕОРГИЙ ГОНГАДЗЕ | Источник: Чемпионат.com

«Факелу» будет трудно заменить ушедших, особенно Акбашева и Гонгадзе. Но цель на сезон не меняется — остаться в РПЛ и желательно избежать стыковых матчей. Вот слова гендиректора клуба Романа Асхабадзе для «Известий».

«С учётом наших возможностей задача не изменилась. Цель — побиться за то, чтобы остаться в РПЛ. Будучи реалистами, мы здесь ничего не меняем. Естественно, спокойнее для всех — для болельщиков, для клуба, для игроков — обойтись без стыковых матчей. Без того, что мы видели и наблюдали по ходу прошлого чемпионата. Но главное — решение задачи. Как получится, покажет время. Футбол — игра справедливая и всё расставляет на свои места».

Роман Асхабадзе
генеральный директор «Факела»

Очевидно, в новом сезоне сделать это будет ещё сложнее. С учётом того, что в лигу поднялись более богатые клубы — «Рубин» и «Балтика». Однако Вадиму Евсееву не впервой справляться с трудностями.

У «Пари НН» тоже много потерь, но и много подписаний

Нижегородцы в летнее трансферное окно расстались уже с 12 футболистами! Не все они играли в основе, но цифра в любом случае впечатляет. Главные потери — арендованные ребята. Основной голкипер Никита Гойло вернулся «Зенит», Дмитрий Рыбчинский — в «Локомотив», Момо Янсане — в «Шериф», Владислав Яковлев — в ЦСКА. Милсон по трансферу уехал в «Маккаби». Естественно, не вернулся норвежец Ларс Ларсен. Ещё ушел Денис Глушаков, но это было вполне ожидаемо — весной ветеран играл совсем немного.

ДЕНИС ГЛУШАКОВ | Источник: Чемпионат.com

При этом «Пари НН» подписывает интересных и вполне статусных игроков — из «Химок» забрали Дмитрия Тихого и Илью Кухарчука. Из «Локо» перешёл Дмитрий Живоглядов, из «Ахмата» — Александр Трошечкин, а из «Спартака» удалось взять в аренду талантливого защитника Николая Толстопятова. Плюс у «Зенита» выкупили хавбека Ярослава Михайлова. Сейчас ходят слухи, что он якобы может перейти в топ-клуб, но пока остаётся в команде Сергея Юрана.

Главный тренер после финиша прошлого сезона подписал с клубом новый контракт на два года. А руководство рассчитывает, что с учётом интересных новичков в этот раз получится избежать стыковых матчей. Вот что сказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Кондратов.

«Будем стремиться побеждать в каждом матче и надеемся на поддержку города и каждого болельщика. Что касается турнирных задач, важно не просто занять 8−12-е место, а уверенно завершить сезон, закрепившись в Премьер-Лиге».

Дмитрий Кондратов
директор «Пари НН»

У «Пари НН» наверняка ещё будет несколько подписаний. А у Юрана — карт-бланш на создание новой команды. И шансы избежать стыков очень даже неплохие.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российских атлетов, меняющих гражданство, заставят платить
«Мои звания носят номинальный характер». Исинбаева отказалась от России?
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь