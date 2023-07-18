Мощное усиление «Спартака» и скандальная сделка «Зенита». Трансферы недели в РПЛ
Защитник «Краснодара» уехал к Черчесову, а Кузяев исполнил мечту.
Сезон РПЛ начинается уже в пятницу, 21 июля! Команды находятся на финише подготовки. А «Зенит» и ЦСКА уже разыграли между собой Суперкубок России. Также российские клубы не забывают о трансферах. За последнюю неделю произошло несколько громких и интересных сделок.
Один из самых громких переходов лета. Медина — первый игрок за 29 лет, перешедший из ЦСКА в «Спартак». Руководство красно-белых объяснило покупку игровыми качествами парагвайца. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отметил, что видит Хесуса в качестве центрального атакующего полузащитника. А гендиректор Олег Малышев заявил, что данный трансфер — ситуация win-win для обеих команд. ЦСКА получил за Медину € 6 млн + € 1 млн может добавиться в качестве бонусов. Армейцы действительно получили неплохую сумму, учитывая, что взяли парагвайца как свободного агента.
«Ахмат» взял в аренду боснийского защитника Ясмина Челиковича у «Тузлы Сити». Как сообщила пресс-служба команды из Грозного, в контракте предусмотрена опция, по которой клуб имеет приоритетное право заключить с футболистом полноценный контракт после завершения сезона. Ранее Челикович выступал за клубы из Боснии и Хорватии. Также на его счету четыре матча за молодёжку боснийцев. Отметим, что это первый иностранец, пришедший в «Ахмат» летом 2023 года.
Вернувшийся в РПЛ «Рубин» усиливает состав под элитный дивизион. За € 1,2 млн казанцы приобрели нападающего «Муры» Мирлинда Даку. 25-летний игрок заключил с «Рубином» трёхлетний контракт. На счету Даку пять матчей за сборную Косова, но текущим летом он также получил албанский паспорт. В прошедшем сезоне за 53 матча он забил 27 мячей. Перенесёт ли Даку свою результативность на РПЛ?
Неожиданный трансфер совершила «Балтика». Новичок РПЛ решил пошуметь, позвав бывшего форварда «МЮ» Анхело Энрикеса. Последним клубом 29-летнего чилийца был польский «Медзь». Ранее Энрикес также выступал за загребское «Динамо». За «Юнайтед» нападающий не провёл ни одной встречи, но во время аренды в «Уиган» выиграл Кубок Англии — 2013. А со сборной Чили Энрикес побеждал в Кубке Америки — 2015. «Анхело Энрикес — статусный игрок для “Балтики”. Это футболист с большим послужным списком: игрок сборной Чили, поиграл в АПЛ. Мы на него очень рассчитываем», — отметил гендиректор калининградцев Кирилл Волженкин.
Подошла к концу сага с переездом Далера Кузяева в клуб из топ-5 европейских лиг. Россиянин покинул «Зенит» в статусе свободного агента. Представители Кузяева вели переговоры с клубами различных стран: с турецким «Бешикташем», венгерским «Ференцварошем», командами из Саудовской Аравии, Франции и Италии. Но в итоге выбор пал на «Гавр».
По информации Sport24, Далер будет получать € 350 тыс. в год. Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан сроком на два сезона. «Я понимаю, что мы не будем бороться за титул, но я хочу попробовать свои силы в европейском чемпионате, и Франция — идеальный выбор для этого. Во время разговора с тренером я понял свою роль в команде, стиль игры… Мне это понравилось», — отметил сам футболист.
Ещё один крупный трансфер от «Спартака». За € 7 млн красно-белые усилили правый фланг атаки, подписав бельгийского вингера с конголезским паспортом Тео Бонгонда. В покупке лично был заинтересован Абаскаль. Бонгонда выделяется скоростью, техникой, неплохим дальним ударом. Как отметил Гильермо, клуб искал левоногих футболистов, чтобы «Спартак» стал более непредсказуем на поле. Контракт Бонгонда с красно-белыми подписан до лета 2026 года. Как сообщал инсайдер Иван Карпов, зарплата новичка в «Спартаке» составляет € 1,8 млн.
«Ростов» подписал контракт с иранским вингером Мохаммадом Мохеби. 24-летний футболист перешёл в команду Валерия Карпина из португальской «Санта-Клары». Сумма трансфера — € 600 тыс., Мохеби заключил трёхлетнее соглашение. Прошедший сезон иранец провёл на родине в аренде в клубе «Эстегляль». На счету Мохеби восемь матчей за сборную Ирана, в которых он забил три гола. Моххамад провёл все 90 минут в товарищеском матче с Россией (1:1), состоявшемся в марте. Говорят, Карпин подметил игрока уже в тот момент. Отметим, что «Ростов» подписал первого иностранца с сезона-2021/2022.
Один из лидеров команды при Сандро Шварце — Себастьян Шиманьски — окончательно попрощался с клубом. Сезон-2022/2023 поляк провёл в аренде в «Фейеноорде». Но голландцы не нашли денег на полноценный трансфер. Подсуетился «Фенербахче», забравший Шиманьского к себе за € 9,75 млн. Себастьян подписал с турецким клубом трёхлетний контракт, зарплата составит € 2,5 млн в год. За три сезона в России футболист провёл за «Динамо» 85 матчей, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач.
Датский полузащитник покинул «Рубин» на правах свободного агента. Абильгор перешёл в клуб в 2020 году из «Ольборга». За «Рубин» 27-летний игрок провёл 62 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач. В сентябре 2022 года датчанина арендовал «Селтик», а в январе 2023-го Абильгор на правах аренды перешёл в «Верону».
Теперь полузащитник заключил полноценное соглашение с итальянским «Комо», за который ранее выступал Сеск Фабрегас. «С первого дня почувствовал себя в этом клубе как дома. “Рубин” — важная часть моей жизни. Здесь я вырос и как игрок, и как личность. “Рубин” навсегда останется в моём сердце. Спасибо тренерам, персоналу и болельщикам. Мы — “Рубин”, нас не остановить», — сказал Абильгор в прощальном сообщении.
Эквадорский защитник провёл в России шесть лет. За это время Рамирес стал важнейшим футболистом «Краснодара», а в 2021-м получил российский паспорт. Вместе с клубом Кристиан завоевал медали РПЛ, а также участвовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Всего за «Краснодар» эквадорский защитник сыграл 187 матчей, забил три мяча и отдал 14 результативных передач. Теперь — новый этап в карьере в «Ференцвароше» (кстати, там эквадорец уже играл). В Венгрии Рамирес будет работать под руководством Станислава Черчесова. Сумма трансфера составила € 2 млн.
Серебряный призёр ЧМ-2018 до сих пор находится на контракте с «Локомотивом». Однако Едвай оказался не нужен Михаилу Галактионову, поэтому ещё зимой 2023-го хорват отправлялся в аренду в «Аль-Айн». Теперь 27-летний защитник уехал в греческий «Панатинаикос». Контракт Едвая с «Локо» действует до лета 2025 года.
Неизвестно, как сложится судьба Едвая. Возможно, игрок покажет себя и заинтересует Галактионова, либо с ним расстанутся уже на полноценной основе. В соглашении «Локо» и «Панатинаикоса» есть пункт, согласно которому греки могут выкупить защитника.
Одна из главных саг лета в РПЛ завершилась. Марио Фернандес всё же вернулся в Россию, но не в ЦСКА, которому отдал 10 лет карьеры, а в «Зенит». Армейцы отказались платить «Интернасьоналу», зато сине-бело-голубые спокойно расстались с требуемой суммой и заполучили 32-летнего защитника.
Главные сомнения касаются формы Фернандеса. Он не выходил на поле несколько месяцев, а теперь попал в состав команды, которая ставит перед собой самые высокие цели. Контракт с Марио рассчитан на один год и включает опцию продления ещё на сезон. Бывший защитник сборной России взял шестой номер.
Новичок казанского клуба — 23-летний полузащитник, родившийся в Нигерии, но выступающий за сборную Армении. Угочукву подписал с «Рубином» трёхлетний контракт и взял шестой номер. За «Урарту» он играл с 2020 года и с тех пор успел получить армянское гражданство и провести четыре матча за сборную. Основная позиция Иву — опорный полузащитник, но он также способен действовать чуть выше. В прошлом сезоне футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал три ассиста.
К команде Карпина присоединился не только Мохеби. Теперь за «Ростов» будет также выступать Вахания — воспитанник «Зенита», выступавший за «Зенит-2» и юношескую сборную России. Подробности контракта с 22-летним защитником не разглашаются. Игрок, вероятно, уже успел освоиться в новой команде — большую часть межсезонья Илья провёл на сборах с основой «Ростова».
Никита Паглазов