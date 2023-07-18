Промес и Мелешин помогли «Спартаку» обыграть «Нефтчи» в товарищеском матче
«Спартак» на своем стадионе обыграл «Нефтчи» в товарищеском матче — 2:0.
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«Спартак» на своем стадионе обыграл «Нефтчи» в товарищеском матче — 2:0.
У победителей отличились форвард Павел Мелешин на 34-й минуте и нападающий Квинси Промес на 37-й минуте.
Новичок «Спартака» Тео Бонгонда дебютировал за красно-белых, выйдя на замену на 64-й минуте.
В середине второго тайма игра была приостановлена из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне.