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18 июля, источник: Спорт-Экспресс

Промес и Мелешин помогли «Спартаку» обыграть «Нефтчи» в товарищеском матче

«Спартак» на своем стадионе обыграл «Нефтчи» в товарищеском матче — 2:0.

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Источник: Спорт-Экспресс

У победителей отличились форвард Павел Мелешин на 34-й минуте и нападающий Квинси Промес на 37-й минуте.

Новичок «Спартака» Тео Бонгонда дебютировал за красно-белых, выйдя на замену на 64-й минуте.

В середине второго тайма игра была приостановлена из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне.

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