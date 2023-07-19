Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас

«У меня действующий контракт с клубом до 2027 года, и я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если оно устроит и “Зенит”, и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения».

Эти слова Малком произнес в июньском интервью «СЭ». И до, и после него бразилец не раз подчеркивал, что собирается остаться в «Зените», несмотря на многочисленные слухи вокруг его персоны. Но одновременно лучший бомбардир прошлого чемпионата давал понять: если сине-бело-голубые получат выгодное предложение, то он готов уйти.

Зимой, как известно, на Малкома вышел «ПСЖ»: о предложении французского клуба открыто заявлял даже Сергей Семак, хотя он крайне редко комментирует несостоявшиеся трансферы. Тогда многие считали, что бразилец зачахнет и будет едва ли не форсировать свой уход, ведь трансфер в Париж заблокировал именно «Зенит». Но все вышло наоборот: вингер сине-бело-голубых выдал лучший отрезок в карьере, выиграл снайперскую гонку РПЛ, а в июне дебютировал за сборную Бразилии. Цена на Малкома вновь начала расти, хотя пару лет назад, после серии травм, она рухнула двое.

Сейчас у «Зенита» впервые за четыре года появился реальный шанс выгодно продать Малкома. 26 лет, отличная форма, прекрасная статистика, статус футболиста одной из сильнейших сборных мира. Нужно было только дождаться устраивающего всех предложения. И оно поступило.

Стоит отметить терпение клуба и футболиста. Никто не форсировал переход, не предлагал всем клубам мира игрока через агентов. Если бы требовалось, Малком спокойно отыграл бы еще минимум сезон в России и, может быть, снова стал бы лучшим бомбардиром лиги. Но все-таки идеальным вариантом было бы расстаться сейчас.

По сведениям аравийских СМИ, а также испанского издания Relevo, которое первым сообщило об интересе «ПСЖ» к Малкому, «Аль-Хиляль» очень близок к покупке Малкома. Деталей трансфера пока нет, но известно, что «Зенит» запросил за бразильца 50 миллионов евро, и аравийцы намерены закрыть сделку. 7,5 процента от этой суммы нужно будет перечислить «Барселоне», предыдущей команде Малкома, но даже с учетом этого сине-бело-голубые остаются в плюсе: в 2019-м они приобрели форварда за 40 миллионов евро.

В нынешней ситуации эти условия выглядят сказочно. Рекордной продажей в истории РПЛ остается трансфер Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро, и та сделка казалась крупной удачей. А сейчас, когда российский футбол не на виду, заработать на ком-то полсотни миллионов — мечта. По Transfermarkt Малком вообще стоит 30, а год назад его цена не превышала 22. Соглашаться нужно — второго подобного предложения у «Зенита» может не быть. Нет никакой гарантии, что Малком вновь выдаст такой же мощный сезон, как предыдущий. К тому же, в Саудовской Аравии может быстро закончиться футбольный бум.

Это еще и имиджевая удача для сине-бело-голубых. Невский клуб явно пошел по пути донора качественных иностранцев для европейских клубов: Ренан, Клаудиньо, Ду Кейрос, Мантуан, Вендел, Педро, Эракович — все это ликвидные товары на рынке, которые в перспективе могут принести «Зениту» деньги. А громкая продажа известного футболиста создаст сине-бело-голубым отличную рекламу на будущее. А если он еще и заиграет?

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«Аль-Хиляль» — не просто очередная командочка из Саудовской Аравии, а настоящий гранд азиатского футбола: самый титулованный клуб страны, действующий обладатель национального Кубка, еще в феврале игравший в финале Клубного чемпионата мира. Именно «Аль-Хиляль» весной предлагал Месси космический двухлетний контракт на 1,2 миллиарда евро. Он уже приобрел несколько звезд: Калиду Кулибали, Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича, нанял Жорже Жезуша на тренерский пост. Но это точно не конец трансферной кампании: после отказа Месси «Аль-Хиляль» активно ищет левшу в переднюю линию и собирался переманить к себе Бернарду Силву из «Манчестер Сити». Но, судя по всему, португалец пока решил поиграть в АПЛ, поэтому внимание «Аль-Хиляля» переключилось на Малкома.

Конечно, в спортивном плане для «Зенита» это гигантская утрата, ведь прямая замена Малкому — это все еще ищущий себя Зелимхан Бакаев. Но до конца трансферного окна еще два месяца, так что сине-бело-голубые наверняка сумеют найти замену — они и так очень активно ведут себя на рынке. Может быть, для рядового болельщика продажа Малкома — это шок и бомба, но клуб стопроцентно был готов к такому сценарию и знает, что делать.

Лига без яркого бразильца тоже обеднеет, хотя конкуренты «Зенита» наверняка рады вероятному трансферу звезды — шансы сине-бело-голубых на чемпионство пусть ненамного, но снизятся. Но клуб все делает правильно: если продавать Малкома, то сейчас. Он и так принес невской команде достаточно пользы и оставил заметный след в ее истории.