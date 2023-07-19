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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» хочет заработать на продаже Малкома больше € 50 млн

«Зенит» хочет заработать на продаже нападающего Малкома больше € 50 млн.

Зенит
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Источник: Reuters

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сумма отступных в контракте бразильца больше € 50 млн, а клуб хочет отбить все траты на игрока за четыре года. Так что продавать хотят дороже 50 миллионов», — добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее появилась информация о желании саудовского клуба «Аль-Хиляль» подписать контракт с 26-летним футболистом. Сообщалось, что сам Малком уже получил предложение от команды по контракту на три года с зарплатой в € 18 млн за сезон.

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40+5 млн. Соглашение между нападающим и российским клубом истекает летом 2027 года.

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