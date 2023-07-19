«Зенит» хочет заработать на продаже Малкома больше € 50 млн

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сумма отступных в контракте бразильца больше € 50 млн, а клуб хочет отбить все траты на игрока за четыре года. Так что продавать хотят дороже 50 миллионов», — добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее появилась информация о желании саудовского клуба «Аль-Хиляль» подписать контракт с 26-летним футболистом. Сообщалось, что сам Малком уже получил предложение от команды по контракту на три года с зарплатой в € 18 млн за сезон.