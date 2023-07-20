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11:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Если Малком и Вендел покинут Россию, «Зенит» от этого только выиграет

В РПЛ может возродиться интрига.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» обновляется — это факт. А может измениться нынешним летом вообще до неузнаваемости.

Открываем состав питерцев в первом официальном матче 2022 года — с «Бетисом» в Лиге Европы. Кто в атаке перед четверкой защитников и Барриосом? Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо и Дзюба. Оптимальный выбор Сергея Семака.

Артем (вместе с Юри Алберто) ушел прошлым летом. Кузяев — нынешним. Это уже свершившиеся факты. Далее Вендел. Вы знаете, где он? Неделю назад журналист Фабио Алейшо рассказал, что бразильца на родине задерживают похороны дедушки. Но это трагическое мероприятие давно прошло, а Вендела все нет. Есть только длиннющий список клубов, которые вроде бы хотят приобрести хавбека, — «Коринтианс», «Фламенго», «Палмейрас», а также неназванные из Англии, Франции, Италии и Турции. Слухи каждый день: то достигли договоренности с «Зенитом» о переходе, то отказались из-за высокой цены.

Нет пока только одного — даты возвращения футболиста в Россию. Где у него вообще-то продолжает действовать контракт. В котором обязательно прописаны серьезные штрафные санкции за каждый пропущенный без уважительной причины день. Но Вендела это не останавливает — настолько велико желание уйти. Даже если вернется против воли — тот ли это будет игрок, который в последние годы служил мотором «Зенита»?

Источник: РИА "Новости"
Дзюба, Юри Алберто, Кузяев, Вендел — большие потери для чемпиона. Но все-таки лицо нынешней команды — Малком. Именно вокруг него идет игра. Говорим Малком — подразумеваем «Зенит». И наоборот.

А лучший футболист РПЛ-2022/23, по данным зарубежных инсайдеров, включая авторитетных, одной ногой в Саудовской Аравии. Бразильца хочет «Аль-Хиляль», и деньжата у этого клуба водятся — совсем недавно предлагали больше миллиарда самому Месси. На этом фоне фигурирующие суммы вокруг Малкома (50 миллионов евро за выкуп и еще 18 на годовую зарплату) для хозяев клуба — как нам с вами за хлебом сходить.

Малком еще никуда не уехал и в ближайшие недели, по данным «СЭ», и не уедет, но в случае трансфера на выход лига, конечно, потеряет главную звезду. Футболиста, от игры которого получаешь эстетическое удовольствие. Да и Вендел, возможно, входит в топ-5 в РПЛ наряду с Промесом, Барриосом, Дугласом Сантосом…
Источник: РИА "Новости"

А «Зенит» на пороге строительства новой команды. Пока линия атаки без Малкома, Вендела и Кузяева представляется примерно такой: Ду Кейрос, Клаудиньо, Бакаев, Кассьерра, Мантуан.

Думается, у «Спартака» с Бонгондой, Мединой, Мозесом, Промесом и Соболевым поинтереснее.

Как ни парадоксально, все это может пойти на пользу не только российскому футболу, но и самому «Зениту». Никогда не поверю, что радость от чемпионства, в котором нет сомнений еще до начала сезона, может сравниться с тем, что вырвано в борьбе.

Так увидим ли мы интригу в новом розыгрыше РПЛ? Не факт. У питерцев — огромный запас прочности, а для надежности они попили кровь у ЦСКА и того же «Спартака» в историях с Марио Фернандесом и Эраковичем.

Да и Малком с Венделом еще никуда не ушли — а если их отпустят, то наверняка найдут адекватную замену. Но хотя бы надежду на борьбу за золото мы теперь можем себе позволить.

Автор: Константин Алексеев

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