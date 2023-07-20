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02:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Бышовец: Семак должен справиться в случае ухода Малкома и Вендела

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак должен справиться с ситуацией, если команду покинут бразильские игроки Малком и Вендел.

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Источник: РИА "Новости"

«Думаю, потеря Малкома скажется на “Зените”, конечно. Это лидер команды, влияющий на результат и качество игры. Что касается Вендела, это достаточно универсальный игрок, который балансировал атаку и оборону. Тем не менее это не должно повлиять на окончательный результат. Я всё‑таки являюсь сторонником того, чтобы играли наши футболисты. Возможно, пора им проявить себя, у них появится игровая практика. Считаю, что большой разницы не будет. Разве что ментально, по стилю. Всё же “Зенит” в последнее время строил игру вокруг иностранцев. Думаю, Семак должен справиться. Есть все основания это полагать. Тем более ухода бразильцев стоило ожидать», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

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