Бышовец: Семак должен справиться в случае ухода Малкома и Вендела

«Думаю, потеря Малкома скажется на “Зените”, конечно. Это лидер команды, влияющий на результат и качество игры. Что касается Вендела, это достаточно универсальный игрок, который балансировал атаку и оборону. Тем не менее это не должно повлиять на окончательный результат. Я всё‑таки являюсь сторонником того, чтобы играли наши футболисты. Возможно, пора им проявить себя, у них появится игровая практика. Считаю, что большой разницы не будет. Разве что ментально, по стилю. Всё же “Зенит” в последнее время строил игру вокруг иностранцев. Думаю, Семак должен справиться. Есть все основания это полагать. Тем более ухода бразильцев стоило ожидать», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».