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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:32 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА представил новую форму на сезон-2023/2024

Футбольный клуб ЦСКА представил новую форму на следующий сезон.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Домашний комплект выполнен в традиционных для армейцев красно-синих цветах в полоску, а гостевой комплект выполнен в белом цвете. При этом резервная форма полностью чёрная.

Красно-синяя полосатая форма — отсылка к 2003 году. Именно тогда ПФК ЦСКА впервые стал чемпионом России.

К настоящему моменту на счету армейцев шесть побед в Российской Премьер-Лиге, восемь выигранных Кубков страны и семь Суперкубков.

Кроме того, ЦСКА стал первой российской командой, выигравшей еврокубок. В сезоне-2004/2005 красно-синие победили в финале Кубка УЕФА лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

Прошлый сезон армейцы завершили на втором месте в РПЛ и выиграли Кубок России.

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