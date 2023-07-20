ЦСКА представил новую форму на сезон-2023/2024

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-30738633&hd=2&id=456249774&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Домашний комплект выполнен в традиционных для армейцев красно-синих цветах в полоску, а гостевой комплект выполнен в белом цвете. При этом резервная форма полностью чёрная.

Красно-синяя полосатая форма — отсылка к 2003 году. Именно тогда ПФК ЦСКА впервые стал чемпионом России.

К настоящему моменту на счету армейцев шесть побед в Российской Премьер-Лиге, восемь выигранных Кубков страны и семь Суперкубков.

Кроме того, ЦСКА стал первой российской командой, выигравшей еврокубок. В сезоне-2004/2005 красно-синие победили в финале Кубка УЕФА лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.