Генич: «Зенит» не будет чемпионом в этом году. Им станет «Спартак»

«Сейчас ситуация такая: это не к “Зениту” тянутся, а “Зенит” чуть падает на уровень тех команд, которые от него далеко отставали. Мне кажется, “Зенит” не будет чемпионом в этом году.



“Зениту” не будет так просто, как в прошлые годы. Количество побед приедается, а вторая звезда уже появилась. Вообще я думаю, что чемпионом в этом сезоне станет “Спартак”, но если Абаскаль не будет придумывать схемы расстановки игроков лучше, чем у него уже есть», — цитирует Генича «Матч ТВ».