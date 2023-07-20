Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сараево
Торпедо Кт
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Крусейдерс
Хака
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шкупи
Хегельманн Литауэн
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дандолк
Мэгпайс
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Влазния
Линфилд
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хаверфордуэст
Шкендия
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дерри Сити
ХБ Торсхавн
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Викингур Р
Рига
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сент-Патрик'с Атлетик
Дюделанж
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал Тв
Алашкерт
14
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гленторан
Гзира Юнайтед
01
Футбол. Еврокубки
доп. время
Эгнатия
Арарат-Армения
22
Футбол. Еврокубки
21:00
Неман
Вадуц
11
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Интер Э
11
Футбол. Еврокубки
21:00
Гиляни
Прогрес
02
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
КА Акюрейри
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Мн
Железничар
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Зимбру
Ла Фиорита
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Тирана
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Дила
ДАК
20
Футбол. Еврокубки
19:45
Левадия
Жилина
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Паневежис
01
Футбол. Еврокубки
19:00
Хонка
Тобол Кс
00
Футбол. Еврокубки
18:30
Транс
Пюник
03
Футбол. Еврокубки
18:30
РФШ
ФК Македония
41
Футбол. Еврокубки
18:30
Пайде
Б-36
02
Футбол. Еврокубки
18:00
Биркиркара
Марибор
12
Футбол. Еврокубки
18:00
Санта-Колома
Пенибонт
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:52 (мск), источник: Sport24

Генич: «Зенит» не будет чемпионом в этом году. Им станет «Спартак»

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне РПЛ.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас ситуация такая: это не к “Зениту” тянутся, а “Зенит” чуть падает на уровень тех команд, которые от него далеко отставали. Мне кажется, “Зенит” не будет чемпионом в этом году.

“Зениту” не будет так просто, как в прошлые годы. Количество побед приедается, а вторая звезда уже появилась. Вообще я думаю, что чемпионом в этом сезоне станет “Спартак”, но если Абаскаль не будет придумывать схемы расстановки игроков лучше, чем у него уже есть», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская баскетболистка: «Обожаю лайкать фото пар, мужики из которых меня хотели или хотят»
Горячие фото финалистки конкурса «Мисс Россия»: «Я в шоке от того, как меня увидели»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь