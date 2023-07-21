«Спартак» и Ко готовятся бросить вызов «Зениту»: стартует новый сезон РПЛ

«Зенит» на пороге перемен, «Спартак» грабит ЦСКА

Очевидным фаворитом турнира снова будет «Зенит». Результатом симбиоза сбалансированного состава, стабильного тренерского штаба и безграничных финансовых возможностей стали пять подряд чемпионств. Однако текущее межсезонье бросило Сергею Семаку вызов. Несколько ведущих игроков команды могут покинуть Санкт-Петербург в ближайшее время.

Как сообщают СМИ, лучший бомбардир и футболист прошлого сезона РПЛ Малком близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии. Бразильцы Вендел и Клаудиньо хотят вернуться на родину. Если прибавить к этому переезд полузащитника Далера Кузяева в Европу (россиянин подписал контракт с французским «Гавром»), то «Зенит» начнет чемпионат в подвешенном состоянии.

Недавний матч за Суперкубок России против ЦСКА, в котором команда обыграла соперника только в серии пенальти, говорит о возможном кризисе клуба. Позитива не вносит даже переход легенды «армейцев» Марио Фернандеса. Не особо понятно, как возрастной латераль после простоя впишется в систему Семака.

Из группы претендентов на золото РПЛ в летнее трансферное окно наиболее агрессивно ведет себя «Спартак». Новый менеджмент столичной команды, видимо, настроен бросить перчатку «Зениту».

Для этого обычно и тратят миллионы. Клуб недавно объявили о мощном усилении атаки в лице полузащитника испанского «Кадиса» Тео Бонгонда и хавбека ЦСКА Хесуса Медины. Переход последнего вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Ведь прямые трансферы между заклятыми соперниками являются огромной редкостью.

«Понятно, что переход вызывает эмоции, но Медина за прошедший сезон не успел стать легендой ЦСКА. смотрели с прагматичной точки зрения. Он обладает теми качествами, которые мы искали. К сожалению, не смогли иначе закрыть вопрос», — заявил новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Однако трансферная кампания клуба еще не закрыта. В СМИ активно муссируются слухи о переходе защитника английского «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса. Недавно говорили о трансфере бразильца Рожерио из итальянского «Сассуоло» и защитника сербской «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича. Последнего перехватил «Зенит», поиграв финансовыми «бицепсами».

А вот ЦСКА Прямо перед стартом чемпионата оказался в сложной ситуации. Да, за трансфер Медины будут получены хорошие деньги. Скандальный уход Марио можно оправдать тем, что вместо стареющего защитника лучше наиграть выпускников академии. Однако главный тренер Владимир Федотов до сих пор не получил долгожданных новичков.

В последние годы «красно-синие» привыкли играть небольшим составом, но впереди долгий сезон. На первый план выйдет глубина скамейки. Следует ожидать от менеджмента ЦСКА более активных действий на рынке уже в ближайшие дни.

Новый путь «Локомотива» и ставка «Динамо» на Личку

После скомканного прошлого сезона более высокие задачи готовится решать московский «Локомотив». Команда Михаила Галактионова летом претерпела небольшие изменения. Сначала избавились от части легионерского балласта в лице Франсуа Камано, расстались с защитником Дмитрием Живоглядовым и нападающим Иваном Игнатьевым.

В качестве усиления «железнодорожники» приобрели форварда «Сочи» Владислава Сарвели, который присоединился к старым знакомым по академии «Чертаново» Сергею Пиняеву и Максиму Глушенкову. Пополнил обойму защитник казанского «Рубина» Илья Самошников. В новом сезоне «Локомотив» может рассчитывать на более высокое место. Ведь восьмая строчка не соответствует статусу клуба.

Провал в юбилейном сезоне стал катализатором серьезных перемен в московском «Динамо». Теперь столичной командой будет рулить чех Марцел Личка, который вместе с «Оренбургом» громко пошумел в предыдущем розыгрыше РПЛ.

Пока «Динамо» обходится без громких трансферов, но главным итогом лета можно назвать сохранение в составе Арсена Закаряна. Ходят слухи, что полузащитник уедет в Нидерланды или Турцию. Однако пока футболист готовится к новому сезону в расположении родной команды.

«Самые тяжелые в моей жизни сборы. Много нагрузки, бега, мало выходных. Марцел открытый, со всеми может поговорить, профессионал. Очень рад с ним работать. У него поставленный футбол, больше играем в атаку», — сказал Захарян РИА Новости.

Интересно будет наблюдать и за «Оренбургом». На место Лички пришел другой чех — бывший игрок ЦСКА и лондонского «Челси» Иржи Ярошик. Под него руководство клуба провело обширную трансферную кампанию, купив защитников Лео Гогличидзе и Максима Сидорова, нападающего Эмирджана Гюрлюка и полузащитника Томаса Муро.

Возвращение «Рубина»

После годичного перерыва в РПЛ вернулся «Рубин». Казанцы под руководством опытнейшего Рашида Рахимова постараются не просто закрепиться в элите, а занять место в первой восьмерке. Летом «Рубин» покинул титулованный полузащитник Алан Дзагоев. Однако ветеранское место занял 33-летний польский защитник Мацей Рыбус.

«Балтика» выступит в высшем дивизионе впервые за 25 лет. Калининградцам будет непросто сохранить прописку. Среди плюсов клуба значатся новый мощный спонсор и тренерский талант Сергея Игнашевича.

Непросто будет повторить успех прошлого сезона «Ростову» и грозненскому «Ахмату» (четвертое и пятое места соответственно). Оба клуба обошлись без глобальных изменений в тренерском штабе и составе. Поэтому Валерий Карпин и Сергей Ташуев готовы к новым вызовам.