Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
13
Футбол. Еврокубки
20.07
Шкупи
Хегельманн Литауэн
00
Футбол. Премьер-лига
22.07
Урал
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
22.07
Пари Нижний Новгород
Зенит
Футбол. Премьер-лига
22.07
Локомотив
Рубин
Футбол. Премьер-лига
22.07
Ахмат
Крылья Советов
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Динамо
Краснодар
13
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глушаков ответил на вопрос о своем будущем

Полузащитник Денис Глушаков высказался о своем будущем.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Что с вашим будущим?

— Общаемся. Время покажет.

— Не планируете остаться в пляжном футболе?

— Нет, это была разовая акция для популяризации пляжного футбола в преддверии их турнира. И я сам себя почувствовал на песке. Своеобразная вещь.

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 36-летний полузащитник покинул нижегородский клуб по окончании сезона.

В июле Глушаков принял участие в чемпионате России по пляжному футболу в составе клуба «Строгино».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка оголила грудь после победы в боксерском поединке. Она объяснила это желанием самовыразиться
«Спартак» покупает бразильца, игравшего в «Ювентусе». Похож ли Рожериу на Айртона и что он может дать команде?
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь