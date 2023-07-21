Глушаков ответил на вопрос о своем будущем
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Полузащитник Денис Глушаков высказался о своем будущем.
Полузащитник Денис Глушаков высказался о своем будущем.
— Что с вашим будущим?
— Общаемся. Время покажет.
— Не планируете остаться в пляжном футболе?
— Нет, это была разовая акция для популяризации пляжного футбола в преддверии их турнира. И я сам себя почувствовал на песке. Своеобразная вещь.
С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 36-летний полузащитник покинул нижегородский клуб по окончании сезона.
В июле Глушаков принял участие в чемпионате России по пляжному футболу в составе клуба «Строгино».