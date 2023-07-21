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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаджи Гаджиев назвал лучшего нападающего в истории России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина лучшим нападающим в истории страны.

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Источник: Чемпионат.com

«С момента распада СССР я бы назвал лучшим нападающим Аршавина. Хотя это сложно, могу кого-то не вспомнить. Аршавин — не классическая “девятка”? Да, были Павлюченко, Кирьяков, Колыванов, Радченко — хорошие форварды. Может быть, Бесчастных, но всё-таки были посильнее ребята. Ещё был Погребняк, которого можно отнести к этой группе. Аршавин — не “девятка”, но всё равно попадает в категорию нападающих. Я бы среди них всё-таки выделил его», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году. Его последним клубом был казахстанский «Кайрат».

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