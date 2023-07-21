«Краснодар» победил «Динамо» в стартовом матче сезона чемпионата России по футболу

Забитыми мячами в составе «Краснодара» отметились Джон Кордоба (27-я минута), Александр Черников (35) и Жоау Батчи (54). У «Динамо» гол забил Федор Смолов (61).
Первый официальный матч в качестве главного тренера «Динамо» провел чех Марцел Личка, который был назначен на эту должность 22 июня. Контракт с наставником рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два года. На этом посту он сменил Павла Алпатова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки в мае серба Славиши Йокановича. До этого Личка работал в «Оренбурге», в последнем матче по его руководством команда победила «Динамо» (3:0).
Матч между «Краснодаром» и «Динамо» стал первым в нынешнем сезоне РПЛ. В следующем туре краснодарский клуб сыграет на своем поле против «Сочи» 30 августа, «Динамо» 29 августа встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов». До этого команды проведут первые матчи в кубке страны — «Динамо» в гостях сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород» 25 июля, а «Краснодар» 27 июля примет московский «Спартак».
В прошлом сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» финишировало девятым.