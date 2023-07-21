«Краснодар» победил «Динамо» в стартовом матче сезона чемпионата России по футболу

Первый официальный матч в качестве главного тренера «Динамо» провел чех Марцел Личка, который был назначен на эту должность 22 июня. Контракт с наставником рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два года. На этом посту он сменил Павла Алпатова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки в мае серба Славиши Йокановича. До этого Личка работал в «Оренбурге», в последнем матче по его руководством команда победила «Динамо» (3:0).