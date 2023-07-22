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00:36 (мск), источник: Sport24

«Я это и игрой не назову!» Газзаев жестко раскритиковал Личку после его дебютного матча в «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев обрушился с критикой на главного тренера «Динамо» Марцела Личку.

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В своем дебютном матче во главе московской команды Личка уступил «Краснодару» (1:3) в стартовой игре сезона в РПЛ.

«Личка должен понимать, что он не в “Оренбурге”, а в московском “Динамо”! Обороны просто нет, это какой‑то проходной двор! Они должны были минимум пять‑шесть мячей пропускать. Тренерскому штабу нужно провести глубочайший серьезный анализ. Не случайно говорили перед началом сезона, что “Динамо” под руководством этого тренера займет пятое‑шестое место. Но его приглашали не для этого.

Игра просто ужасная! В первом тайме 20 минут команда подвигалась, а потом ничего. «Краснодар» раз за разом прощал динамовцев. Гости регулярно контратаковали с численным преимуществом — три в два, четыре в два, но не забивали. Я это игрой [у «Динамо»] не назову. Это какая‑то анархия! Для меня это удивительно — бежать вперед, сзади все оголять. Как такое возможно?

Личка должен понимать: цели и задачи «Оренбурга» и «Динамо» совершенно разные и противоположные. Если он в Оренбурге проигрывал 0:3, и этого никто не замечал, то здесь это катастрофа. «Динамо» — клуб с большими традициями, ему надо соответствовать. Это одна из самых перспективных молодых команд. Будем надеяться, что первый блин комом. Посмотрим, что будет дальше«, — приводит слова Газзаева “Матч ТВ”.

Динамо
1:3
Первый тайм: 0:2
Краснодар
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