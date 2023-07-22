Матчами с участием ЦСКА и «Зенита» продолжится первый тур РПЛ

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 22.07.2023, 13:00 Урал - ЦСКА -

В первом матче дня екатеринбургский «Урал» дома сыграет с ЦСКА. Встреча начнется в 13:00 мск. По итогам прошлого сезона московский клуб занял второе место в турнирной таблице РПЛ и стал обладателем Фонбет — Кубка России. 15 июля ЦСКА уступил петербургскому «Зениту» в матче за Олимпбет — Суперкубок России (0:0, 4:5 — по пенальти). «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ и дошел до второго этапа «плей-офф пути регионов» Кубка России.

В прошлом сезоне команды провели шесть матчей в РПЛ и Кубке России. ЦСКА дважды победил в матчах чемпионата России (2:0, 2:1). На групповом этапе «пути РПЛ» кубка страны московская команда выиграла на своем поле (2:1) и уступила в гостях (0:0, 4:5 — по пенальти). В матчах финала «плей-офф пути РПЛ» «Урал» на выезде сыграл вничью (1:1), а дома уступил со счетом 1:2. В матче с «Уралом» из-за травмы голеностопа не сыграет защитник ЦСКА Игорь Дивеев, летом армейский клуб покинул парагвайский полузащитник Хесус Медина, который перешел в московский «Спартак».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 22.07.2023, 20:00 Ахмат - Крылья Советов -

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин считает, что клубу нужно укрепиться качественными иностранными футболистами в атакующей линии. «Непросто будет в этом году, — сказал Алдонин ТАСС. — Опять же Дивеева наигрывали как одного из лидеров и второго защитника, сейчас придется перестраивать линию обороны. Но есть опытный Кирилл Набабкин, который в целом может качественно заменить. Хотелось бы, чтобы и Дивеев выздоровел, и было несколько интересных трансферов после ухода Медины в атакующую линию. Они бы не помешали и для разнообразия, и для конкуренции. Матч за Суперкубок России был достаточно хорошим по содержанию от армейцев, поэтому надеюсь, что и дальше будет так же».

Cамарские «Крылья Советов» на выезде сыграют с грозненским «Ахматом», встреча начнется в 20:00 мск. По итогам прошлого сезона «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» расположились на 12-й позиции. В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами, «Крылья Советов» победили со счетом 2:1, «Ахмат» — со счетом 1:0. Команды сыграют в одной группе «пути РПЛ» Кубка России вместе с петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 22.07.2023, 15:15 Пари Нижний Новгород - Зенит -

Чемпион стартует в Нижнем Новгороде

Победитель прошлого розыгрыша «Зенит» на выезде встретится с «Пари НН», встреча начнется в 15:15 мск. По итогам прошлого сезона нижегородская команда заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» обыграл московскую «Родину» (3:0, 0:2) в стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе. В прошлом сезоне команды провели два матча в чемпионате России, в обоих сильнее оказался «Зенит» (3:0, 3:0).

21 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале, что Равиль Измайлов покинул пост генерального директора «Пари НН». На этой должности его сменил заместитель губернатора — министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Измайлов работал в «Пари НН» с 2020 года.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 22.07.2023, 17:30 Локомотив - Рубин -

Также в субботу казанский «Рубин» в гостях встретится с московским «Локомотивом», встреча начнется в 17:30 мск. Железнодорожники по итогам прошлого сезона заняли восьмое место в турнирной таблице. «Рубин» стал первым в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги и напрямую вышел в высший дивизион.

Первый тур РПЛ стартовал в пятницу, в этот день московское «Динамо» на своем поле проиграло «Краснодару» со счетом 1:3. В воскресенье состоятся матчи «Спартак» — «Оренбург», «Ростов» — «Факел» и «Сочи» — «Балтика».

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на «Госуслугах» появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ. 20 июля в Минцифры РФ сообщили, что карту болельщика оформили более 1 млн человек.