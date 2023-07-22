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11:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему критика Лички из-за поражения «Краснодару» — глупость. Объясняет Игорь Рабинер

Месяца через три мы не узнаем «Динамо»!

Динамо
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Любое поливание помоями Марцела Лички по мотивам матча с «Краснодаром» будет означать для меня один диагноз говорящего — воинствующий дилетантизм.

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Тренер возглавил команду месяц назад. У него первый официальный матч. Все знают, что он ставит непростой атакующий футбол, когда игрокам требуется время, чтобы понять все взаимодействия. «Автобус» и «бей вперед — игра придет» тут не прокатят.

А напротив — команда, которую тренер как раз полгода и два межсезонья отлаживал. «Краснодар» Ивича был в состоянии нынешнего «Динамо» в своем первом официальном матче весной, на Кубок в Москве с ЦСКА, который проиграл 0:3, а легко мог и 0:6. Теперь же это — команда, где каждый знает свой маневр. И «Динамо» станет таким же — только месяца через три. Тем, кто встретится с бело-голубыми тогда, повезет гораздо меньше.

А пока Личка на ходу узнает возможности игроков — и ни в каких контрольных матчах нельзя получить столько информации, сколько в официальных. Сегодня, например, стало очевидно, насколько необходим приезд в центр поля мексиканца Чавеса, который вроде как намечен на понедельник. Вариант первого тайма в центре поля Фомин — Захарян без четкого опорника вообще не мог сработать (и это тоже тренер узнал на практике), с Норманном стало получше, но провалов все равно хватало, да и его аренду, скорее всего, не продлят. Есть еще Кутицкий, в какой-то момент наверняка проверят и его.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первые 20−25 минут «Динамо» играло здорово и агрессивно, создало два явных момента (сейв Сафонова при рикошете и удар Смолова чуть мимо), а потом Фернандес на ровном месте кошмарным пасом Сперцяну вообще без сопротивления привез гол — и «Динамо» вдруг посыпалось. Возникший хаос можно предъявлять тренеру после года, восьми месяцев работы — но не через месяц предсезонки. А скидка Дасы перед третьим голом, перехваченная и воплощенная в гол Батчи, — это что такое? Две чудовищные персональные голевые ошибки в одной игре.

А еще — Захарян, после умышленного удара по лодыжке Сперцяну едва не нарвавшийся на очередное удаление. С этим Личке тоже надо будет что-то делать, поскольку очень плохо, когда молодой игрок до такой степени не способен себя контролировать.

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Смолов забил прекрасный гол, но его использование в роли «десятки» вызывает у меня сомнения, потому что это — фактически минус один игрок в обороне, и если речь идет о человеке на острие, это еще куда ни шло, а вот глубже — чревато проблемами при переходе из атаки в оборону. Но на этот эксперимент Личка тоже имеет полное право.

То, что динамовцы все время пытались отдавать вразрез, а не создавать моменты более основательно — тоже результат того, что она еще очень сырая и другой не может быть. Главное — пока нет баланса. Но откуда ему взяться еще и без опорника?

«Краснодар» после 25-й минуты был очень хорош, он имел еще кучу моментов — особенно при 3:0. Кордоба просто великолепен, команда выглядит сбалансированно, знает, как доставлять мяч вперед и как играть после потери.

По капитанству Бальбуэна — какие вопросы могут быть, если парагвайца выбрала команда?

0:3 в первом домашнем матче — это было бы слишком болезненно. 1:3 — не так. И при этом результат очень четко говорит о проблемах, которые нужно преодолевать.

«Я хочу еще игроков в середину поля», — сказал Личка после матча.

Замечу — не игрока, а игроков.

Игорь Рабинер

Динамо
1:3
Первый тайм: 0:2
Краснодар
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