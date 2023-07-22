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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин оценил матч между «Динамо» и «Краснодаром» в 1-м туре РПЛ

Футбольный блогер Василий Уткин высказался о первом матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3).

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«О стартовом матче РПЛ. Совершенно очевидно, что игра “Динамо” наотрез не сбалансирована. И тут нельзя понять по одной игре, “Динамо” на пути к балансу или в тупике. Или где-то посередине. Для баланса так или иначе время требуется. Мало того — испытания, то есть проверка в реальных условиях…

Глупо воспринимать нового тренера “Динамо” Личку как тренера с какой-то конкретной концепцией. Не та биография. Концепцию в себе по нашим временам до сорока лет не носят, чтоб потом с чемпионата Беларуси начинать. Личка, безусловно, тренер, который находит решение для конкретной команды в конкретных обстоятельствах.

Вот он его и ищет. Может, найдёт, может, нет. Я бы вернулся к этому вопросу после следующей домашней игры.

А “Краснодар” круто начал. Южанам всегда важно настроение, как пойдёт; вот любопытно, наберут ли ход.

У Краснодара в 5-м туре дома “Локомотив”. Если к этому времени у команды будет очков 10, вот это будет очень серьёзная заявка», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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