Василий Уткин оценил матч между «Динамо» и «Краснодаром» в 1-м туре РПЛ

«О стартовом матче РПЛ. Совершенно очевидно, что игра “Динамо” наотрез не сбалансирована. И тут нельзя понять по одной игре, “Динамо” на пути к балансу или в тупике. Или где-то посередине. Для баланса так или иначе время требуется. Мало того — испытания, то есть проверка в реальных условиях…



Глупо воспринимать нового тренера “Динамо” Личку как тренера с какой-то конкретной концепцией. Не та биография. Концепцию в себе по нашим временам до сорока лет не носят, чтоб потом с чемпионата Беларуси начинать. Личка, безусловно, тренер, который находит решение для конкретной команды в конкретных обстоятельствах.



Вот он его и ищет. Может, найдёт, может, нет. Я бы вернулся к этому вопросу после следующей домашней игры.



А “Краснодар” круто начал. Южанам всегда важно настроение, как пойдёт; вот любопытно, наберут ли ход.



У Краснодара в 5-м туре дома “Локомотив”. Если к этому времени у команды будет очков 10, вот это будет очень серьёзная заявка», — написал Уткин в своём телеграм-канале.