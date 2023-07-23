Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына Николаем в честь Старостина

«Как на меня повлияло рождение сына? Жизнь стала другой, намного эмоциональнее. А поменялось в первую очередь моё восприятие работы, отношение к ней. То, как я на ней фокусируюсь. Сейчас попробую объяснить. Во время сбора я провёл много времени на расстоянии от малыша, так как мы жили в Тарасовке. И часто задавал себе вопрос: что я делаю и зачем? Ответ пришёл, когда мы проводили товарищеский матч в “Лужниках”, а жена с сыном были на трибунах. Вот для чего я должен каждый день стремиться к лучшему результату команды. Чтобы быть примером для Гильермо Николая. Примером не футбольным, а жизненным.



Назвал ли я сына Николаем в честь Николая Старостина? Так и есть. Когда мы были в Греции и Швейцарии и обсуждали своё будущее, то, конечно, имя Николай в наши планы не входило. Но так сложилась наша жизнь, что сейчас мы в России, в Москве, я работаю в “Спартаке”. Николай — это имя почитаемого в России святого. И, конечно, имя основателя нашего клуба.



Кстати, моя мама называет малыша Коля. Я сначала даже не понял, о ком речь, когда она написала: “Как там наш Коля?” Она большая поклонница русской культуры, литературы», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».