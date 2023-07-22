Александр Бубнов предположил, кто может оспорить лидерство «Зенита» в РПЛ

«Этот чемпионат России по футболу, как мне кажется, получится более интересным и напряжённым по борьбе, чем прошлый. Главным фаворитом по-прежнему остаётся “Зенит”, но на этот раз команда Семака ещё перед началом сезона столкнулась с кадровыми проблемами. Ушёл Далер Кузяев, до сих пор не разрешилась ситуация с Венделом. Сможет ли в этих условиях кто-то поставить под сомнение чемпионские амбиции коллектива из Санкт-Петербурга? Многое будет зависеть от первой части сезона до зимнего перерыва — удастся ли сине-бело-голубым обеспечить себе отрыв, и насколько серьёзный.



Теоретически оспорить лидерство “Зенита” могут призёры прошлого сезона — ЦСКА и “Спартак”. Армейцы неплохо выглядели на фоне чемпиона в матче за Суперкубок, правда, у них есть свои проблемы. Ушёл Хесус Медина, под вопросом — будущее Хорхе Карраскаля, у Игоря Дивеева серьёзная травма. Красно-белые, на первый взгляд, находятся в более выгодном положении — они уже усилили состав, если решат вопросы с центром обороны, то шансы на борьбу за золото ещё вырастут. Среди менее очевидных конкурентов “Зенита” можно упомянуть “Динамо” и “Локомотив”. Ещё раз повторюсь, многое будет зависеть от первой части сезона — не сумеет команда Семака сильно оторваться, получим как минимум большую интригу на финише сезона.



“Спартак”, как уже отметил, входит в число претендентов на медали. Сумеет ли добраться до них с нынешним главным тренером Гильермо Абаскалем? Здесь многое будет зависеть от поставленной руководством задачи. Если испанцу скажут, что целью является исключительно первое место, то существует немалый риск, что посреди сезона тренер отправится в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Если же дело ограничится местом в тройке, то шансов дойти до финиша сезона в своей должности у специалиста будет значительно больше. Немаловажный фактор — игра в Кубке. Возможно, удачное выступление в этом турнире сможет стать страховкой при каких-то локальных проблемах в Премьер-Лиге», — приводит слова Бубнова Sportbox.