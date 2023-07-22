«Урал» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Стартовый свисток главного судьи Алексея Амелина (Тула) прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Юшин, Каштанов.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.
Для «Урала» это первый официальный матч в новом сезоне. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко заняли 11-е место в турнирной таблице. ЦСКА уже провёл одну официальную встречу в сезоне-2023/2024 — армейцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» (0:0, 4:5 пен.) в матче за Суперкубок России.