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12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ сезона-2023/2024, который пройдёт сегодня, 22 июля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

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Источник: РИА "Новости"

Стартовый свисток главного судьи Алексея Амелина (Тула) прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Юшин, Каштанов.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

Для «Урала» это первый официальный матч в новом сезоне. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко заняли 11-е место в турнирной таблице. ЦСКА уже провёл одну официальную встречу в сезоне-2023/2024 — армейцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» (0:0, 4:5 пен.) в матче за Суперкубок России.

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