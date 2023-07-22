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12:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Абаскаль рассказал об ультиматуме игроку «Спартака» из-за непристойного жеста

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об ультиматуме нападающему команды Александру Соболеву из-за непристойного жеста во время матча. Слова специалиста приводит сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах», — заявил тренер. Он выразил надежду на то, что Соболев больше не пропустит ни один матч из-за своего поведения.

24 мая КДК Российского футбольного союза объявил, что отстранит Соболева на четыре игры за непристойный жест в матче против ЦСКА. Позднее наказание смягчили, сократив его до отстранения на три игры.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА прошла 21 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство действиями защитника армейцев Виллиана Роши.

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