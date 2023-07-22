Абаскаль рассказал об ультиматуме игроку «Спартака» из-за непристойного жеста

«Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах», — заявил тренер. Он выразил надежду на то, что Соболев больше не пропустит ни один матч из-за своего поведения.