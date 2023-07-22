Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
Зенит
02
Футбол. Премьер-лига
13:00
Урал
ЦСКА
21
Футбол. Первый дивизион
23.07
СКА-Хабаровск
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
23.07
Енисей
Ленинградец
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15:15
Пари Нижний Новгород
Зенит
02
13:00
Урал
ЦСКА
21
21.07
Динамо
Краснодар
13
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит».

Зенит
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 15:15 мск.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Кассьерра.

В чемпионате России сезона-2022/2023 «Зенит» дважды обыграл «Пари Нижний Новгород» с одинаковым счётом 3:0.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российских атлетов, меняющих гражданство, заставят платить
«Мои звания носят номинальный характер». Исинбаева отказалась от России?
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь